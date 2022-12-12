«Это вообще – про что?» – депутата Госдумы возмутила водочная этикетка с символом Z

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Московский завод «Кристалл» начал выпуск водки с эмблемой СВО – «Z» – и девизом «Своих не бросаем!» на этикетке.

Это возмутило депутата Госдумы РФ, председателя российского Общества трезвости Султана Хамзаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаю, что такие “промо”-акции с популярными в народе символами СВО – прямое осквернение символов нашего общества. Пока наши ребята, со всей страны защищают суверенитет и безопасность России, обычные барыги – не чураются никаких методов заработать на патриотических чувствах. «Своих не бросаем» на бутылках алкоголя, это вообще про что?», – написал Хамзаев в своем ТГ-канале.

Он намерен официально обратиться в Минпромторг России и Минфин.

«Ни в период коронавирусной инфекции, ни сейчас, в период СВО, общество не увидело ни одной попытки этих предприятий, предпринимателей – поддержать общество, на котором они зарабатывают ежемесячно миллиарды рублей и губят здоровье миллионов наших граждан. Но как дело доходит до позиционирования своего товара – они готовы нанести на бутылку любые символы, агрессивно пытаясь заработать как можно больше денег», – пишет депутат.

Водку «VZвод» производят также в Белгороде. Кроме того, в разных регионах России наладили выпуск “патриотических” «консервированных носков» и другой продукции.