«Это вопрос к ВКС» – в Москве возмущены, что ВСУ продолжают использовать «Starlink»

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Несмотря на наличие у ВКС РФ различных средств противодействия, ВСУ до сих пор активно используют при артобстрелах систему «Starlink», что приводит к дополнительным жертвам среди российских солдат.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о контрбатарейной борьбе, мы должны понимать, каким образом ВСУ пользуются своими AN/TPQ (американские РЛС – прим.). А они пользуются ими при помощи всем знакомого «Starlink», той самой системы имени Илона Маска», – сказал Артамонов.

Он возмутился, что на Украине до сих пор не заглушена работа Интернета.

«И вопрос такой – если они ими пользуются, почему у них работает «Starlink», и почему Интернет не заглушен на территории Украины? Вопрос, который требует решения. И это вопрос к Космическим войскам – коль скоро у нас идёт Специальная военная операция, мы должны понимать, что то, о чём сказал Иван Иванович, наши военнослужащие гибнут из-за бесперебойной работы «Starlink» на территории Украины. А можно ли каким-то образом заглушить? Да, можно. У нас есть средства противодействия подобного рода опасностям. Можно бы создать сплошное электромагнитное поле с помощью РЛК «Воронеж», и, таким образом, отслеживать всё то, что летит в небе над Украиной», – добавил эксперт.