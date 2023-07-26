«Это вопрос нашей безопасности»: Австрия по-прежнему блокирует вступление Румынии и Болгарии в Шенген

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Федеральное правительство Австрии по-прежнему блокирует вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, подчёркивая, что доступ к зоне свободного передвижения является вопросом не политики, а безопасности.

Австрийские официальные лица заявили изданию taz.de, что внешние границы Евросоюза плохо охраняются, передает корреспондент «ПолНавигатора».

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В противном случае, по их словам, нельзя объяснить, почему 70% задержанных в Австрии мигрантов не подвергались контролю в других государствах-членах на пути в эту страну.

Австрия не отступает со своей позиции, несмотря на давление со стороны политиков и чиновников как из Румынии и Болгарии, так и из стран Евросоюза. В начале июля Европарламент принял резолюцию на основании петиции, поданной румынским гражданским обществом, в котором содержится призыв оспорить вето Австрии против присоединения Румынии к Шенгену. Резолюцию поддержали 526 евродепутатов, 57 проголосовали против. В Бухаресте принятие этой резолюции сочли как начало «дипломатической изоляции» Вены.

Между тем, настойчивость венского правительства вполне объяснима. Тема нелегальной эмиграции – одна из наиболее острых для австрийского общества. Правящей Австрийской народной партии, возглавляемой нынешним федеральным канцлером Карлом Нехаммером, важно сохранить поддержку избирателей перед парламентскими выборами, которые пройдут осенью 2024 года. Согласно опросам общественного мнения, АНП уступает в рейтинге своему главному конкуренту, крайне правой Австрийской партии свободы.

Отметим, что Австрия, являющаяся нейтральным государством, занимает особую позицию в отношении Российской Федерации и конфликта на Украине. Более 80% жителей Австрии выступают за сохранение её нейтрального статуса. Австрийская партия свободы, лидирующая в рейтинге предпочтений избирателей, выступила против присоединения страны к санкциями против России, губительно сказывающимся на экономике страны.