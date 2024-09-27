«Это вражеская диверсия» – уволенный Омелян о коррупции и идиотизме Зе-чиновников

Вадим Москаленко.  
27.09.2024 19:22
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Деятельность чиновников просроченного Владимира Зеленского очень напоминает откровенную вражескую диверсию, которую очень выгодно маскировать под коррупцию и идиотизм.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил воюющий в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ныне проходящий лечение после «контузии КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Деятельность чиновников просроченного Владимира Зеленского очень напоминает откровенную вражескую диверсию, которую очень выгодно маскировать...

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Он прокомментировал типичную для Украины ситуацию, когда были выделены 10 млрд на защиту объектов энергетической инфраструктуры, а потом она уничтожается при ракетном ударе, и выясняется, что эти деньги ушли в никуда.

«Может, так нужно было кому-то сделать. Я во многих этих вещах, наблюдая огромную коррупцию, наблюдая грандиозный, мягко говоря, идиотизм, я абсолютно не исключаю вражескую диверсию. Которую очень выгодно маскировать под коррупцию и идиотизм.

Защита критических объектов провалена, и я считаю, что в этом случае это персональная ответственность президента и главы правительства. … А что у нас? Типичная история, как и всё за последние пять лет. Все занимаются всем, в итоге – полная катастрофа», – возмущался Омелян.

«Это как с закупкой дронов, как и с закупкой бронетехники, снарядов, и множество других историй, фортификация, точно так же, к сожалению, и с защитой энергообъектов. Можно защитить полностью? Нет. Когда я слышу идеи, что давайте мы закопаем линии энергопередач под землю – это вообще катастрофа, просто люди, видимо, хотят украсть ещё денег. Но когда мы говорим о критических объектах – подстанции большой мощности, отдельные ТЭС – это можно было сделать точно. Это не было сделано, и я считаю – специально», – уверен экс-министр.

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