«Это временное помешательство»: Близкий к «Газпрому» эксперт агитирует не ставить крест на рынке Европы
Российские нефтепродукты попадают в Европу в обход санкций через Азию и Африку.
Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
По словам Симонова, Запад не только не смог отказаться от закупок русской нефти, но и ошибся в прогнозах относительно эффективности использования Россией «теневого» танкерного флота.
«Блумберг» писал летом: «Да ничего страшного, это выкинутые деньги, русские скупают ржавые посудины, они дойдут до первой свалки».
Но, как мы видим, сейчас «Блумберг» пишет совершенно другое: «Ужас-ужас, 600 судов, они возят нефть, что-то надо делать, как же так».
Мы видим едва ли не каждую неделю, что все новые и новые страны покупают российскую нефть, где ее вообще не было, а теперь – нефтепродукты.
Вот, сейчас история с нефтепродуктами. Африканские страны: Гана, Марокко, азиатские страны стали активнейшим образом покупать российские нефтепродукты, по статистике, которую сами западные аналитики и фиксируют. И число этих стран расширяется каждую неделю.
Ну, понятно, что те же страны Северной Африки вполне могут приобретать российские нефтепродукты с целью потребить их у себя, а излишек продать в Европу как свои. Ну, вполне нормальная схема – то же самое делают ближневосточные страны, те же Объединенные Арабские Эмираты или Кувейт. Африканские страны не только из Северной Африки, но и к югу от Сахары тоже этим занимаются.
Здесь все пытаются заработать, и Европа все это тоже прекрасно понимает», – заявил Симонов.
Он полагает, что Россия не должна отказываться от европейского рынка нефти и газа, несмотря на «временное помутнение» у западных элит. По мнению Симонова, развивая сотрудничество со странами Азии, перечеркивать пять десятилетий сотрудничества с Германией не стоит.
«Несмотря на то, что у нас очень популярна сейчас точка зрения, что надо забыть про Европу и разворачиваться в Азию, – все это, с одной стороны правильно, и мы уже разворачиваемся в Азию там, где можем, и обсуждаем нефтяные перепоставки, но это не означает, что мы должны просто махнуть рукой на тот же немецкий рынок и сказать: «Ну да, нас выкинули оттуда, но что же делать?». Была Германия первым потребителем, сейчас – Турция первый потребитель, скоро Китай станет первым потребителем.
Все это правильные вещи, но почему мы должны взять и от 50-ти лет сотрудничества отказаться, от рынка отказаться? Я убежден, что мы не имеем права позволить политикам масштаба Шольца определить, как ему кажется, будущее наших отношений как с Германией, так и с Европейским союзом.
Все равно я считаю это временным помешательством», – заявил Симонов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.