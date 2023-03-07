«Это временное помешательство»: Близкий к «Газпрому» эксперт агитирует не ставить крест на рынке Европы

Российские нефтепродукты попадают в Европу в обход санкций через Азию и Африку.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Симонова, Запад не только не смог отказаться от закупок русской нефти, но и ошибся в прогнозах относительно эффективности использования Россией «теневого» танкерного флота.

«Блумберг» писал летом: «Да ничего страшного, это выкинутые деньги, русские скупают ржавые посудины, они дойдут до первой свалки».

Но, как мы видим, сейчас «Блумберг» пишет совершенно другое: «Ужас-ужас, 600 судов, они возят нефть, что-то надо делать, как же так».

Мы видим едва ли не каждую неделю, что все новые и новые страны покупают российскую нефть, где ее вообще не было, а теперь – нефтепродукты.

Вот, сейчас история с нефтепродуктами. Африканские страны: Гана, Марокко, азиатские страны стали активнейшим образом покупать российские нефтепродукты, по статистике, которую сами западные аналитики и фиксируют. И число этих стран расширяется каждую неделю.

Ну, понятно, что те же страны Северной Африки вполне могут приобретать российские нефтепродукты с целью потребить их у себя, а излишек продать в Европу как свои. Ну, вполне нормальная схема – то же самое делают ближневосточные страны, те же Объединенные Арабские Эмираты или Кувейт. Африканские страны не только из Северной Африки, но и к югу от Сахары тоже этим занимаются.

Здесь все пытаются заработать, и Европа все это тоже прекрасно понимает», – заявил Симонов.