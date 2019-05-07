07.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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«Это все бутафория» – украинский пропагандист о российских ракетах и танках

Новое вооружение, которое демонстрирует Россия на военных парадах, якобы является не имеющими даже названия экспериментальными образцами или бутафорской переделкой старой техники.

Об этом в эфире «5 канала» заявил журналист украинского пропагандистского ресурса InformNapalm Антон Павлушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они, конечно, могут выкатить какую-то очередную ракету и назвать её «Калибр-2». Таким баловался Советский Союз, когда на все парады вызывались все военные атташе, выкатывали какую-то новую ракету без названия, прокатывали, и в тот же день со всех посольств в Москве шли депеши, что мол, увидели новую ракету, возможно такая, возможно сякая», – сказал Павлушко.

По его мнению, вся новая российская техника – это просто бутафорская переделка старых образцов, выполненная ради пиара.

«То есть парад – это ещё и собственный пиар. Можно показать непонятный танк «Армату», прикрыть его какими-то стручками, ветками, как-то по-новому перекрасить, и сказать, что это какой-то новый танк. И все будут сидеть и думать, что это – новый танк или нет. А потом вся пресса скажет, что русские  показали новый, сверхсовременный танк десятого поколения с турбонаддувом и двумя дулами. И это также пиар», – добавил пропагандист.

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