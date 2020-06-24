«Это все ФСБ и нога Кремля». Свежие подробности о скандале с «корабельной сосной»

24.06.2020, Киев, Игорь Шаповалов

В Николаеве глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко вляпались в серьёзный скандал.

Соответствующее видео опубликовало местное издание «НикВести», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перед конференцией, рассчитывая, что видеокамеры и микрофоны отключены, лидеры «Слуги народа» живописно обсудили свою коллегу по партии Ирину Аллахвердиеву.

Корниенко: «Аллахвердиева – вообще красотка».

Арахамия: «Да…»

Корниенко: «Такая, поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем, она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху#рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика».

Арахамия: «Энергии много».

Корниенко: «Ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет! Выкурит все айкосы, скажет: «Баба – да!»

Видео с лёгкой руки николаевских журналистов тут же покорило интернет. При этом ролик уже удалили, однако его успели перекопировать и распространить в соцсетях.

На фоне произошедшего невероятно оживился экс-соратник скандального Олега Ляшко, бывший депутат «Радикальной партии» Игорь Мосийчук, который тут же озвучил неформальную версию продолжения событий. По его словам, Аллахвердиева оказалась в курсе диалога и жёстко ответила Корниенко.

«Это Ирина Аллахвердиева, та самая «рабочая баба» которую собираются «тюнинговать» два лося или поца Корниенко и Арахамия! После окончания пресс-конференции … к ним подошла их коллега народный депутат Ирина Аллахвердиева, которую перед этим мероприятием они обсуждали как «рабочую бабу» и в глаза Корниенко дословно заявила: «Ты конченый пи##рас» Это слышали все присутствующие в том числе журналисты», – сообщил у себя в Telegram-канале Мосийчук.

При этом Корниенко в своем блоге стал оправдываться, что запись якобы была смонтирована.

«Во-первых, запись была смонтирована в соответствии фразы вырваны из контекста. Во-вторых, к монтажу попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не было. В-третьих, я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей – в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения», – написал в Facebook Корниенко.

При этом он добавил, что «слуги народа» имеют право на корпоративную специфику языка и призвал не судить за это сугубо внутрипартийное дело.

«Прошу сообщество соцсетей наконец судить по делам, а не по словам. Потому что только так можно вспомнить, что я был и остаюсь сторонником настоящего равноправия между женщинами и мужчинами – в частности, в политике. Об этом свидетельствуют мои законодательные инициативы», – заверил депутат.

Свою версию на гора выдала и основная героиня скандала.

«Некоторые СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается мое имя, – написала Аллахвердиева. – Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должна расставить все точки над «и». Опубликованное «сенсационное видео» – монтаж».

Она добавила, что ей уже позвонили Арахамия и Корниенко и «поклялись, что не говорили ничего из опубликованного».

«Очевидно, речь шла о потенциальных кандидатах в мэры и в списки партии на местных выборах. Но в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными «скандалами» нас не удастся разъединить. И что бы ни креативили оппоненты – останется на их совести. А мы вместе сделаем «триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы»!» – заверила политик, названная коллегами «рабочей бабой».

«Я знаю, это все ФСБ и нога Кремля! – куражился в ответ Мосийчук. – И проституток в парламентском зале никто не заказывал, и насильника во фракции не было! Монтаж в прямом эфире, й…ть!»

С недоверием к версии с монтажом отнёсся и киевский журналист Евгений Куксин.

«Это факт, что Арахамия и Корниенко хорошо натупили, когда взялись говорить о рабочей бабе. Ну ок. Не знали депутаты, что микрофон работает, а еще и идет прямой эфир. Но проблема, на самом деле не в этом. Ведь фигуранты и сама «рабочая баба» в один голос теперь говорят – неправда. Всё смонтировано. Всё фейк. Смонтирован? Прямой эфир смонтирован?

Это уже не о тупости. Это об отношении. Отношение к нам с вами. Официально лидер крупнейшей партии в парламенте, председатель фракции и их депутат своими постами о «фейковых видео» демонстрируют, насколько тупыми они считают своих избирателей. И вот это печально, что как минимум не учатся на ошибках тех, кого еще год назад сами и заменили», – написал Куксин у себя в Telegram.

Отметим, что экономист Ирина Аллахвердиева из Николаева в 2019 году прошла в депутаты от «Слуги народа», согласно информации на сайте Верховной рады, не входит ни в один их комитетов. В обозрение СМИ Аллахвердиева попадала в основном как любительница роскоши.

Так, ранее депутат помимо прочего задекларировала швейцарские часы марки Frederique Constant стоимостью 145 800 гривен и авто Lexus (2016 года выпуска) за 503 789 гривен. Кроме того, женщина была замечена среди гостей на недавнем праздновании дня рождения экс-боевика «АТО», скандально известного депутата от «ОПЗЖ» Ильи Кивы.