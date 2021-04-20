«Это все Путин». Киевский журналист поднял на смех Викторию Нуланд

20.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Кремль якобы использует коррупционные механизмы, что чтобы подорвать изнутри украинское государство.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Радио Свобода» заявил экс-помощник госсекретаря и кандидат на должность заместителя главы Госдепа в новой администрации Виктория Нуланд, известная раздачей печенюшек майданщикам.

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«Первое, что нужно Украине, чтобы быть мощным, стабильным и суверенным государством, это преодолеть повальную коррупцию. Соединенные Штаты приложили большое количество усилий для этого. Но коррупция – это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать Украину изнутри и подкупать чиновников», – утверждает Нуланд.

Это заявление поднял на смех киевский журналист Сергей Лямец, в прошлом экономический редактор прозападного ресурса «Украинская правда».

«Вашингтон расставил все точки над i. Отныне коррупция – это Путин. Это он, подонок, растит коррупцию в Украине, чтобы лишить нас светлого будущего.

Напомню основные путинские проекты:

– Большая стройка

– пирамида ОВГЗ

– открытый «Эпицентр», когда закрыты все остальные

– зарплаты депутатам Верховной Рады в конвертах.

Ну и конечно, вторая весна посадок. Почти всех пересажали, но не хватало понимания, зачем. Спасибо Америке. Теперь мы четко видим врага и быстро его победим!», – иронизирует Лямец в своем блоге.