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20.04.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Коррупция, Политика, Россия, Украина
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«Это все Путин». Киевский журналист поднял на смех Викторию Нуланд

Новости Украины

Кремль якобы использует коррупционные механизмы, что чтобы подорвать  изнутри украинское государство.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Радио Свобода» заявил экс-помощник госсекретаря и кандидат на должность заместителя главы Госдепа в новой администрации Виктория Нуланд, известная раздачей печенюшек майданщикам.

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«Первое, что нужно Украине, чтобы быть мощным, стабильным и суверенным государством, это преодолеть повальную коррупцию. Соединенные Штаты приложили большое количество усилий для этого. Но коррупция – это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать Украину изнутри и подкупать чиновников», – утверждает Нуланд.

Это заявление поднял на смех киевский журналист Сергей Лямец, в прошлом экономический редактор прозападного ресурса «Украинская правда».

«Вашингтон расставил все точки над i. Отныне коррупция – это Путин. Это он, подонок, растит коррупцию в Украине, чтобы лишить нас светлого будущего.

Напомню основные путинские проекты:

– Большая стройка


– пирамида ОВГЗ

– открытый «Эпицентр», когда закрыты все остальные

– зарплаты депутатам Верховной Рады в конвертах.

Ну и конечно, вторая весна посадок. Почти всех пересажали, но не хватало понимания, зачем. Спасибо Америке. Теперь мы четко видим врага и быстро его победим!», – иронизирует Лямец в своем блоге.

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