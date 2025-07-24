Это все-таки русская «Герань» – либеральный эксперт узнал российское качество

Елена Острякова.  
24.07.2025 18:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 421
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Беспилотники «Герань» являются исключительно российским продуктом.

К такому выводу пришел либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беспилотники «Герань» являются исключительно российским продуктом. К такому выводу пришел либеральный военный эксперт Валерий...

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«Я не стану называть его «Шахед». Это все-таки «Герань». Просто потому, что он с нуля до конца строится в России», – сказал Ширяев.

Он считает несостоятельными разговоры о заимствованных технологиях, потому что крыло этого беспилотника было придумано в Германии, которая передала ее Израилю, а оттуда она перешла к Ирану, который продал лицензию России.

«В России он выдержал, как минимум, шесть серьезных трансформаций, то есть модернизаций. Сколько было разговоров о том, что зависимость сказывается в закупке двигателей, что они австрийские, лицензионные в Китае. Но нам всем показали наглядно, что все двигатели для «Герани» делаются с нуля – прям отливаются на территории завода», – сказал Ширяев.

По его данным, если до января Россия наносила 2,5 тыс ударов «Геранями», то в июне их число выросло до 5 тыс, «и этот рекорд будет превзойден».

 

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