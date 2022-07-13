«Это всё брехня, русские не поддерживают СВО» – Шевчук не унимается

Новости Украины

В России очень бояться узнать, что на Западе очень хорошо живут, это станет для русских трагедией.

С таким утверждением на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» выступил музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Z-концертах, которые были такие шумные, из рок-групп, которые популярные в России, согласилось в них участвовать 5-6 всего, остальные отказались. Это тоже о чём-то говорит. Это так же говорит об этих 80%, что все люди наши топят за войну. Всё это неправда. В авторитарном государстве доверять официальным опросам социальным – бред… Брехня всё это, что народ поддерживает. Люди настолько устали. Вот у меня есть друг, прекрасный мужик, золотые руки. Он такой дружелюбный, замечательный человек просто, но как только мы выпьем по капле с ним, и начнётся разговор о политике, я ему говорю – на Западе не так плохо, как тебе рисуют, там человек защищен. Вот посмотри, давай я тебя свожу в Финляндию. «Да на хер мне твоя Финляндия!» – выпивает ещё стакан. Там посмотри, там медицина бесплатная, там образование бесплатное, там зарплаты другие. Он всё время где-то работает, калымит, ему постоянно начальство не платит денег. А он говорит – «да на хер мне твоя Финляндия, не поеду я никуда, там все рабы». А я говорю – а чьи рабы? Вот этих капиталистов, они все американские рабы, весь Запад говно. И никак не достучаться», – сочинял Шевчук.

«А всё почему? Страх, конечно. Боязнь когнитивного диссонанса. Потому что если он туда приедет и увидит, что там действительно так, как я ему рассказывал, и если он это поймёт, то у него будет беда и горе, и он поймёт, что он думал совершенно неправильно и воспринимал мир неправильно – и жизнь, и людей, и вообще всё. У него всё разрушено будет, а наш человек очень не любит когда у него, что-то разрушают, особенно внутри него, какие-то постулаты, устоявшееся мнение о жизни, о соседях. Это может быть таким серьёзным испытанием для его души и мозга, что он просто может перестать существовать», – паясничал подонок.