Это всё, что нужно знать про Иран: Россия в списке на уничтожение у Израиля и США – министр при Рейгане

Елена Острякова.  
17.06.2025 17:15
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Иран, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Претензии США к Ирану сфальсифицированы.

Об этом доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Претензии США к Ирану сфальсифицированы. Об этом доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов...

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«Иранское ядерное оружие меня поражает. Оно такое же фальшивое, как и оружие массового поражения Саддама Хусейна, как и применения химического оружия Ассадом, как и все их лживые заявления о Каддафи в Ливии. Они используют ложь как оправдание для агрессивных действий. Для Ирана это ядерное оружие», – сказал Робертс.

Он признает, что смена режимов на Ближнем Востоке осуществлялась организациями, искусственно созданными ЦРУ, но считает, что США действовали в интересах Израиля, а не своих собственных.

«Они не знают, следит ли Россия за американскими базами. Если русские этого не делают, значит, они глупы. Я просто не могу поверить, что это так глупо. Но кто-то следит за этим. И могут быть провокации, которые Израиль использует, чтобы втянуть США в войну с Ираном. 11 сентября послужило этой цели и стало причиной, по которой США избавились от 7 стран. 5 из них уже нет», – отметил Робертс.

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