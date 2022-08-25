«Это всё финты ушами»: для Лукашенко игра в многовекторность закончилась – Евстафьев
Поздравление с днем независимости Украины, направленное президентом Белоруссии Александром Лукашенко, не означает, что он пытается заигрывать с Западом.
Об этом в интервью радио «Спутник» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Батька постоянно играет в разные игры. Другой вопрос, что в Большую игру он уже точно не играет. Большая игра с многовекторностью вероятней всего уже закончена. Но, тем не менее, Александр Григорьевич как человек исторический хочет войти в историю конфликта на Украине в качестве миротворца. Посмотрим, как у него это получится.
Финты ушами делать он умеет, но в нынешней ситуации свобода маневра у него не такая большая. Потому что Польша и Британия нацелились на его снос и, вообще, на раздел Белоруссии. Это становится абсолютно очевидным в последние месяцы. Играть в таких условиях в любимую Александром Григорьевичем многовекторность – история опасная», – сказал Евстафьев.
Он считает, что в России не восприняли поздравления Лукашенко как предательство.
«Ничего нового он не сказал. Он с киевским режимом общался постоянно. То, что Александр Григорьевич один пишет, два в уме, мы все, слава Богу, знаем, поскольку наблюдаем его уже очень много лет», – сказал Евстафьев.
Спасибо!
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