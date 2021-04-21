«Это всё фуфло»: Куницын неожиданно разоблачил главный тезис украинской пропаганды о Крыме

21.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Возобновление подачи воды в Крым – это «джокер», который Украина имеет в отношениях с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил поддержавший в 2014 году государственный переворот на Украине и присягнувший бандеровскому режиму бывший премьер-министр Крыма Сергей Куницын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Куницына, Украина должна рассматривать возможность продажи воды в Крым в обмен на какие-то уступки со стороны России.

«Как политик, я противник подачи воды в Крым. Как человек, который руководил Крымом, и знаю, что Крым превращается в пустыню, а если мы его когда-то хотим вернуть, мы должны рассматривать — вода в Крым – это наш единственный джокер в отношениях с Россией. Джокер, потому что они ее не решат.

Когда мне начинают говорить: «Ну а как общество воспримет», – подождите, мы воюем по сути дела с Россией, но если у нас нет газа – мы его у них покупаем. Ко мне приезжали три года назад оттуда, скажем, оттуда – это не только из Крыма, но и из Москвы. Говорили, зная, что я был премьером, что я депутат: «Послушай, Путин запретил Аксенову национализировать Северо-Крымский канал, потому что они его оставили за Украиной».

Они готовы взять его в аренду, там несколько миллиардов надо вложить, они готовы его отремонтировать, они готовы половину прибыли платить за аренду, покупать воду по мировым ценам и решать другие проблемы, включая ТВЭЛы, возможно, донбасские. И не учитывать этот фактор сегодня мы, на мой взгляд, не должны. Это джокер», – заявил Куницын.

«Они физически, вы видите – электроэнергии Крым 15% производил – они дали ее с Кубани, природный газ они взяли из «Черноморнефтегаза» и с Кубани, воду они никак не возьмут. Если мы хотим вернуть или Донбасс, или Крым, во-первых, надо мозги людей вернуть. Они там смотрят на ситуацию, что это украинцы козлы, они нам не дают», – добавил бывший премьер республики.

Также Куницын подчеркнул, что версия украинской пропаганды о том, что в Крыму возник водный дефицит из-за того, что там появилось слишком много российских военных баз, не выдерживает критики: «Я знаю водный баланс, я знаю, сколько в каких водохранилищах воды, я знаю, что такое Северо-Крымский канал – это все фуфло, что говорят про военные части. Там живет 2,5 миллиона человек, а войск там 30 тысяч».