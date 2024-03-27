«Это всё опционально» – власти ПМР на всякий случай открестились от стремления в Россию

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Приднестровье не планирует обращаться к России с просьбой о включении республики в ее состав.

Об этом министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявил в интервью российско-американскому телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Более того, министр отрицает, что народ Приднестровья выразил желание соединиться с Россией на референдуме 2006 года.

«Нет, такого не было. Референдум 2006 года был посвящен выбору стратегического пути развития Приднестровья. Там 17 сентября 2006 года население Приднестровья высказалось за независимость Приднестровья. За независимое развитие и последующее свободное присоединение к России — такая формулировка была. Это как опциональная возможность», – сказал Игнатьев.

Отметим, что вопрос, на который в 2006 году 97% жителей Приднестровья ответили утвердительно, звучал так: «Поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации?».

«Обратятся сразу после освобождения Одессы и занятой Украиной части Бессарабии. Если режим Санду не будет делать резких телодвижений и дотянет до этого исторического момента», – прокомментировал интервью министра в своем тг-канале российский публицист Сергей Мардан.