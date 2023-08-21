«Это всё равно, что плясать на могилах украинцев»: в Молдову не пустили Горана Бреговича

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В Молдову не пустили всемирно известного музыканта сербско-хорватского происхождения Горана Бреговича, живущего в Париже. Музыканта и его группу задержала пограничная полиция в Кишинёвском аэропорту и отказала во въезде в страну.

Брегович должен был выступить на фестивале Gustar, который традиционно проходит в молдавском историко-фольклорном заповеднике Старый Орхей. О том, что выступление звезды мировой музыки не состоится, подтвердили организаторы фестиваля:

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«Дорогие друзья, с сожалением сообщаем, что Горан Брегович не сможет выступить на запланированном концерте по причинам, не зависящим ни от организаторов фестиваля, ни от артистов. К сожалению, группу Бреговича не пустили в Молдову, когда они приземлились в аэропорту Кишинева. Мы приносим извинения за причиненные неудобства и по-прежнему ждем вас на фестивале», — говорится в объявлении на странице фестиваля Gustar в соцсетях.

Организаторы опубликовали и сообщение самого музыканта на английском языке, обращённое к молдавской публике:

«Мои дорогие молдавские друзья! Я искренние прошу прощения за то, что не смогу сегодня выступить на музыкальном фестивале Gustar. Мы были очень разочарованы, когда нас не пустили в Молдову в Кишиневском аэропорту без каких-либо официальных объяснений. Я много гастролирую со своими музыкантами по всей Европе, и никогда нигде не было никаких трудностей. Я очень люблю вашу страну и с удовольствием откликаюсь на возможность выступить в Молдове, особенно на таком красочном и уникальном фестивале, как Gustar. Мне очень жаль, что я был лишен радости и удовольствия предстать перед вами на этот раз. Но могу заверить вас, что вместе с моей командой мы постараемся сделать так, чтобы в следующий раз не возникло никаких препятствий. С нетерпением жду наших следующих встреч! С любовью, Горан Брегович».

Пограничная полиция отказалась объяснять причины недопуска артиста в страну. МИД Сербии запросил разъяснения у молдавских коллег. Глава сербского дипломатического ведомства Ивица Дачич отметил, что Брегович выступал по всему миру и никогда не сталкивался с такими проблемами при посещении какой-либо страны.

Между тем, свой голос уже успели подать русофобские СМИ и политики. Портал Deschide.md напоминает, что Горан Брегович в 2015 году выступал в «оккупированном» российском Крыму, после чего были отменены все его концерты в ряде городов Украины. Сам Брегович назвал этот запрет нелепым и заявил, что не жалеет о выступлении в Крыму.

«Танцевать под музыку Горана Бреговича сегодня – всё равно, что плясать на могилах всех украинцев, погибших в результате российской агрессии. Босиком, весело и без позвоночника, без позиции и мнения», – написал на своей странице в соцсети одиозный министр экономики РМ Дмитрий Алайба.

Позднее выяснилось, что русофобские персонажи с украинскими флажками на аватарках провели целый флешмоб в запрещённой в России соцсети Facebook под названием «Горану Бреговичу нечего искать в Молдове». Один из них, Игорь Белостечник, известный своими не только русофобскими, но и антисемитскими высказываниями, написал на своей странице на русском языке:

«Если Брегович спокойно заедет в Молдову, дырка вы от бублика, а не «граница на замке». На что начальник погранполиции Росиян Василой (в прошлом известный грантоед и столь же откровенный русофоб), которого «тэгнул» Белостечник, ответил на румынском: «Доверьтесь пограничной полиции и институтам государства».

Последняя запись Белостечника, также на русском, гласит: «Да, мы смогли, спасибо всем, особенно начальнику погранполиции Росияну Василой».

Новость о недопущении музыканта в Молдову вызвала гнев в молдавском сетевом сегменте. Журналист Илья Киселев, автор телеграм-канала «Дежурный по Молдове», написал в своём посте:

«Бреговича не пустили в Молдову «…после консультаций с международными партнерами…». Как ещё можно лучше и честнее признать, что Молдова является колонией? А ведь ровно через неделю те же самые люди будут произносить красивые фразы про «независимость» Молдовы…».

Политолог Виктор Жосу пишет на своей странице в соцсети:

«Какой позор! Ладно бы стелились перед дедом Джо и Урсулой, перед ними вся Европа стелется. Но стать подстилкой для Зели? Фу-фу-фу».

Молдавские пользователи соцсетей в качестве протестного флешмоба массово выкладывают видеоролики с музыкой Горана Бреговича.