«Это всё реально было» – капитан ВСУ рассказал о необычной тактике «Вагнера»

Вадим Москаленко.  
18.07.2023 22:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Штурмовики подразделения «Вагнер» крайне успешно использовали для взятия украинских позиций боевых псов, специально натасканных на окопную войну.

Об этом в интервью киевскому политологу Юрию Романенко заявил капитан 72 бригады ВСУ Сергей Алымов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Штурмовики подразделения «Вагнер» крайне успешно использовали для взятия украинских позиций боевых псов, специально натасканных...

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«Корректировался огонь, по старинке, по рации рота выходит, говорят: «Левее позиции «Хомяк», двести, на одиннадцать часов». Белиберда. Прошу дать рацию командиру, пусть он корректирует, а командира уже нет. Двухсотый. Дают ротному.

Причём это всё реально было. Командир говорит икс, игрек, беглым огонь. Уточняю характер цели, и в рацию слышу: «Пехота с собаками». Ты что, бухой там, или накурился? Какие собаки? Просим подтвердить – всё равно пехота с собаками.

Выдаёт координаты, мы смотрим – так это ж наша позиция. А он в рацию говорит: «Уже не наша, огонь, огонь!». Мы начинаем туда стрелять.

А потом выясняется, что эти «вагнера» натаскали боевых собак – бульдогов, овчарок, ротвейлеров, и на поводке просто спускали вперёд. Собака добегает очень быстро, по ней стрелять очень тяжело, ты в неё толком не попадёшь.

Она забегает в окоп, и пока ты её убиваешь с пистолета, ножом режешь, он добегает, и тебя добивает в окопе. Вот такие финты ушами они делали», – рассказал Алымов.

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