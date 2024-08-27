«Это всё снято на «Мосфильме»!» – в Киеве заранее открестились от зверств ВСУ в Курской области

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Все появляющиеся в СМИ свидетельства зверств ВСУ по отношению к мирному населению Курской области, зафиксированные на видео случаи мародёрства, захвата мирных граждан в заложники – следует считать фальшивкой, снятой на «Мосфильме».

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещенного в РФ «Правого сектора», бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть проверенная информация, которая подтверждается разведками как западными, так и украинской, что когда сейчас мы…мы же понимаем, что рано или поздно мы выйдем из Курской области, мы же не будем держать её всю жизнь. Мы выйдем. Но там уже подготовлено, режиссировано, что там произошли события один в один, как в Ирпене и в Буче. Чтобы ты понимал, я не шучу сейчас, русские для этого использовали сценаристов из «Мосфильма». Это не шутка, не допущение, это фактаж. И он есть, он подтверждён, русские готовятся к дискредитации», – заранее верещит Береза.