«Это второй шанс» – эксперт рассказал, как обернуть на пользу России западные санкции

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Ключевая задача России на ближайший год – это сформировать собственную инфраструктуру для торговли сырьевыми товарами, используя опыт Белоруссии. Собственный торговый флот и технологическая переориентация на оборудование азиатских производителей являются приоритетными задачами на среднесрочную перспективу.

Об этом в эфире авторского канала Семена Уралова заявил глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Условно: сделать Санкт-Петербургскую торговую биржу полноценной, создать собственный сорт нефти, который не будет привязан к британскому бренту и запустить на этой бирже торговлю зерном, любыми товарами за рубли, для того, чтобы на нас не оказывали какого-либо влияния эти самые потолки цен, – пояснил он. – То есть, по факту, это точно такая «белорусизация», потому что у наших белорусских братьев не помню сколько лет многие товары реализуются исключительно через биржу».

Следующая по приоритетности задача – это воссоздание собственного танкерного флота. С введением эмбарго на нефть и потолком цен – стоимость фрахта поползла вверх.

«Соответственно, либо у нас собственный флот, и мы платим деньги своим компаниям, и они вкладывают деньги по образу и подобию Черноморского морского пароходства в наши же города, то есть – в экономику, либо мы вынимаем эти деньги из экономики и отдаём иностранцам», – указал эксперт.

Плюс важнейшая задача – это поиск технологий для модернизации экономики и замены оборудования во многих отраслях с европейского и американского на азиатское.

«Далеко за примерами ходить не надо. У нас практически вся промышленность по производству строительных материалов работает на европейском и американском оборудовании. Есть ли азиатское оборудование, честно говоря, не знаю, но запасов прочности у европейского и американского оборудования примерно на 1,5-2 года. Причём этот срок надо отсчитывать примерно с прошлой весны, то есть – уже меньше. Далее придётся изгаляться, какими-то окольными путями покупать запчасти, чего-то разбирать и замещать. Либо разрабатывать собственное оборудование. И это везде: фармацевтика, пищевая промышленность, производство упаковки, стройматериалов, не говоря уже о машиностроении. Например, питерский тракторный завод, когда проходил модернизацию, то там ставились станки немецко-японской фирмы DMG MORI, которая из России ушла и по факту бросила свое предприятие в Ульяновске», – подчеркнул Лизан.

По его мнению, много ошибок было допущено в автопроме, когда иностранные автоконцерны заходили на внутренний российский рынок, но не локализовали в России производство узлов и агрегатов, а занимались только сборкой.

«Теперь у нас есть, пожалуй, второй шанс исправить эту историю. Потому что запустили китайские государственные автоконцерны, и теперь китайский государственный автопром – это наше всё, это наш новый технологический донор. Важно этот шанс, минимум, не упустить и добиться максимальной локализации того же «Москвича». Потому что, если брать другой пример, те же немецкие поезда «Ласточка», то несмотря на прекращение контактов с Siemens – эти «Ласточки» в России по-прежнему производятся. Просто локализация производства 90%, и в этом году начнут выпускать уже обновлённые «Ласточки», которые будут называться уже «Восток» и от оригинального поезда будут отличаться только «мордой» локомотива. Это пример того, как как грамотно работать с иностранным капиталом и как локализовали производство», – указал эксперт и добавил, что теперь важно и по другим направлениям сделать выводы и усиливать наше хозяйство.