Это вы дали себя обворовать, а не Израиль – Кедми обвинил Россию во взращивании олигархов-евреев

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Россия виновата в том, что взрастила олигархов с еврейскими корнями, а после позволила им вывезти капиталы и без проблем «релоцироваться» в Израиль.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», живущий в Москве военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении олигархов – какое мы отношение имеем к вашим олигархам. Вы их вырастили, вы им дали вас обворовать, дали вывезти ваши деньги, ворованные, из вашей страны и безболезненно уехать. А мы тут при чем? Они поехали в Израиль, потому что в Израиль они могли хотя бы приехать, потому что у части из них есть еврейское происхождение, позволяющее им въехать. Мы их специально не звали, мы их не выращивали. Это вы их вырастили, вы им дали все. Израиль никогда не имел к этому никакого отношения. То, что часть из них принадлежат к еврейскому народу – ну и что?», – заключил Кедми.