«Это выгоднее бандеровщины» – в США советуют Украине объявить себя наследницей СССР

Вадим Москаленко.  
14.10.2023 17:34
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Сюжет дня, Украина


Даже американские учёные отмечают бездарность украинской внешней политики, которая стремится всему миру навязать свою неадекватность.

Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже американские учёные отмечают бездарность украинской внешней политики, которая стремится всему миру навязать свою...

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«Приехал какой-то американский левак, профессор, выступать у нас в Киево-Могилянской академии. А это феминистическая тусовка, имеющая связи с канадской профессурой. Они все садятся слушать этого американца, который привёз гранты, деньги. И смотрят на него как комсомольцы на члена ЦК.

А он говорит: «Вы полностью проваливаете по геополитике свою повестку на Ближнем Востоке, Африке и в Южной Америке. Потому что когда вы рассказываете этим людям, что СССР – это плохо, они прыскают в кулак, ржут, и понимают, что вы – полные идиоты. Вам надо делать не так, а говорить, что СССР – это хорошо, и что вы – истинные наследники СССР, а Путин уродливо искажает историю. Тогда к вам будет симпатия и понимание, потому что там любят СССР, видели от него только хорошее», – рассказал Арестович.

По его словам, сидящие в зале неонацисты очень болезненно восприняли слова заокеанского хозяина.

«И у меня хорошая знакомая сидела во втором ряду. Она смотрит вокруг, а у них начинается разрыв шаблона, потому что как же, приехал американский светоч свободы, который даже даст десять тысяч долларов если всё правильно написать.

И тут он говорит, что наследуйте СССР, потому что это более выгодная стратегия. Боже, как их рвало», – добавил экс-советник президента.

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