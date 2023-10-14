«Это выгоднее бандеровщины» – в США советуют Украине объявить себя наследницей СССР

Даже американские учёные отмечают бездарность украинской внешней политики, которая стремится всему миру навязать свою неадекватность.

Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приехал какой-то американский левак, профессор, выступать у нас в Киево-Могилянской академии. А это феминистическая тусовка, имеющая связи с канадской профессурой. Они все садятся слушать этого американца, который привёз гранты, деньги. И смотрят на него как комсомольцы на члена ЦК.

А он говорит: «Вы полностью проваливаете по геополитике свою повестку на Ближнем Востоке, Африке и в Южной Америке. Потому что когда вы рассказываете этим людям, что СССР – это плохо, они прыскают в кулак, ржут, и понимают, что вы – полные идиоты. Вам надо делать не так, а говорить, что СССР – это хорошо, и что вы – истинные наследники СССР, а Путин уродливо искажает историю. Тогда к вам будет симпатия и понимание, потому что там любят СССР, видели от него только хорошее», – рассказал Арестович.