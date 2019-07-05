05.07.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
ЕС, Политика, Россия, Украина
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«Это яркое начало эпохи примирения с Россией» – постпред Украины в СЕ

В Киеве обеспокоены увеличением числа визитов в Российскую Федерацию западных политиков и российских лидеров на Запад.

Об этом в интервью ВВС Украина заявил постпред Украины при Совете Европе Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, может ли возвращение России в ПАСЕ стать предвестником непродления антироссийских санкций ЕС.

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«Это прецедент. Мы должны говорить откровенно, что это яркое начало эпохи примирения с Россией. Все, что видели дипломаты за кулисами, вылезло наружу в наиболее грубом, ярком виде. Посмотрите на увеличение визитов в Россию и визитов российских лидеров на Запад, в частности в ЕС. Российского премьер-министра Медведева радушно принимали во Франции, улыбались. В группе «Большой двадцатки» с Путиным провели все встречи», – сокрушается украинский дипломат.

«Нужно осознать, что эпоха, когда все стояли одним фронтом с Украиной в противостоянии с агрессором, подошла к концу. Партнеры, которые были бок о бок с нами в одном формате, не учитывают наших интересов в других форматах», – резюмировал Кулеба.

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