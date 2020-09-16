«Это язык агрессора». В Раде очередной антирусский шабаш

16.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Верховная рада провалила голосование за изменения в закон о высшем образовании, позволявшие студентам-иностранцам обучаться на родном языке.

Принять соответствующее решение не хватило голосов в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Этому предшествовал скандал в сессионном зале – представлявшую законопроект депутата Марию Мезенцеву пытались перекричать депутаты от фракции «Европейская солидарность».

«Речь идет о статье 48-й закона о высшем образовании, который, позволит иностранным студентам, акцентирую – не украинцам и лицам без гражданства исключительно обучаться в отдельных группах не только на английском и украинском языке, но и на других мировых языках. Это и языки Совета Европы… Хочу отметить, что достаточно распространены фейки о том, что количество студентов, которые приезжают из стран СНГ является мизерной. 2019-й год показал, что это больше 25% от студентов-иностранцев», – заявила Мезенцева.

Вышедший к трибуне депутат Сергей Рудык выступил против изменений, посчитав, что они открывают дорогу к образованию на русском языке.

«Только в странах банановых республик предлагают ради того, чтобы университеты и местные бюджеты подзаработали плюс-минус дополнительные пару тысяч баксов, положить украинский государственный язык и национальный интерес куда-то глубоко в ящик.

Не ведитесь на их дипломатию – часть 3, 48-й статьи действующего закона о высшем образовании дает право вузу самому определять, что если все студенты владеют английским языком, дать им право индивидуального обучения на этом языке. Им не нужен закон, им нужен закон не для английского, им нужен закон для языка страны-агрессора, которая тоже является страной, которая владеет языком члена Совета Европы», – заявил Рудык.

Его поддержал депутат из Львова Олег Синютка.

«Это вопрос не об образовании, это вопрос не о юридических вопросах – это вопрос про русификацию и обман. Это вопрос о национальном сознании украинцев. Я сегодня хочу сказать, что этот вопрос лежит не в юридической плоскости, потому что достаточно замечаний главного национально-экспертного управления, это вопрос не лежит в плоскости образования, потому что люди, которые хотят сегодня приехать и учиться в Украине, могут это делать. Никто из Средней Азии и Закавказья не едет учиться в Украину через страну-агрессора», – сказал Синютка.

В свою очередь представитель Харькова Александр Лукашев назвал противников законопроекта дикими людьми, которые лишают украинские вузы иностранных студентов.

«Я представляю большой университетский город Харьков. И сегодня из-за вашей позиции мы получили, что не приехали на обучение студенты из стран СНГ, из среднеазиатских республик. А у нас традиции, когда несколько поколений обучались в харьковских университетах.

Вы говорите о национальных интересах – так вот, я хотел бы сказать, что возможность обучения иностранцам и лицам без гражданства на иностранном языке – это гарантия национальных образовательных и экономических интересов, это вопрос обеспечения конкурентоспособности Украины в европейском образовательном пространстве. К чему вы стремитесь? Наши люди, украинцы, уже учатся в третьеразрядных университетах европейских. Вы перекрываете дорогу к нашим вузам», – заявил Лукашев.

Ранее на Украине приняли закон об образовании, который существенно дискриминирует национальные меньшинства, лишая их права на обучение на родном языке. С сентября этого года прекратили работу все русскоязычные общеобразовательные заведения.

За документ было получено 210 голосов депутатов при 226 необходимых. В итоге 235 голосами документ направили на доработку.