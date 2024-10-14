«Это загадка» – профессор выдвинул версию активного поражения сухогрузов в одесских портах

Россия де-факто вышла из «зерновой сделки», как только Украина начала применять массированные атаки БЭКов по военным судам ЧФ РФ.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что «зерновая сделка» перестала существовать в тот момент, когда начались массовые атаки БЭКов на корабли Черноморского флота. Украина сделала заявку, что она может обеспечить безопасность торгового судоходства по Чёрному морю в принципе без каких-либо договорённостей с Россией.

Это была заявка, которая обнулила все предыдущие стадии переговоров и попыток договориться, которые состоялись или не состоялись. До какого-то момента можно сказать, что это работало – зерновая сделка без России де-факто стала действовать. Особенно после того, как российские корабли оказались заперты в черноморских портах.

Но теперь, когда начались ракетные удары, Украина не может обеспечить никакое судоходство. Просто потому, что корабли мы применять не можем, а ракеты – можем», – отметил Чадаев.