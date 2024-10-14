«Это загадка» – профессор выдвинул версию активного поражения сухогрузов в одесских портах

Любовь Смирнова.  
14.10.2024 18:32
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 534
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия де-факто вышла из «зерновой сделки», как только Украина начала применять массированные атаки БЭКов по военным судам ЧФ РФ.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия де-факто вышла из «зерновой сделки», как только Украина начала применять массированные атаки БЭКов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Я думаю, что «зерновая сделка» перестала существовать в тот момент, когда начались массовые атаки БЭКов на корабли Черноморского флота. Украина сделала заявку, что она может обеспечить безопасность торгового судоходства по Чёрному морю в принципе без каких-либо договорённостей с Россией.

Это была заявка, которая обнулила все предыдущие стадии переговоров и попыток договориться, которые состоялись или не состоялись. До какого-то момента можно сказать, что это работало – зерновая сделка без России де-факто стала действовать. Особенно после того, как российские корабли оказались заперты в черноморских портах.

Но теперь, когда начались ракетные удары, Украина не может обеспечить никакое судоходство. Просто потому, что корабли мы применять не можем, а ракеты – можем», – отметил Чадаев.

Доктор политических наук, профессор Севастопольского филиала МГУ Кирилл Маркелов напротив, уверен в том, что «зерновая сделка» еще существует. Только санкции за ее нарушение стали не столь важными для России.

«Вопрос вот в чём состоит, и даже не мне совсем ясно: разведка обладает данными о перевозе по «зерновому коридору» грузов военного назначения. Были приняты мероприятия по нейтрализации таких поставок. А что, они раньше этого не делали? Делали. Но активных действий это не вызывало, таких, как сегодня. С чем это связано, что в мире изменилось – вот в чем загадка.

На этот вопрос сегодня чёткого ответа нет, что-то изменилось. Видимо, больше нет никакой необходимости идти на какие-то компромиссы, и если мы что-то обнаруживаем, мы это поражаем. Зерновая сделка предполагала ответные санкции на такие действия России. Теперь, видимо, нам уже не важно, будут ли ответные санкции», – заключил Маркелов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть