«Это загадка» – профессор выдвинул версию активного поражения сухогрузов в одесских портах
Россия де-факто вышла из «зерновой сделки», как только Украина начала применять массированные атаки БЭКов по военным судам ЧФ РФ.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что «зерновая сделка» перестала существовать в тот момент, когда начались массовые атаки БЭКов на корабли Черноморского флота. Украина сделала заявку, что она может обеспечить безопасность торгового судоходства по Чёрному морю в принципе без каких-либо договорённостей с Россией.
Это была заявка, которая обнулила все предыдущие стадии переговоров и попыток договориться, которые состоялись или не состоялись. До какого-то момента можно сказать, что это работало – зерновая сделка без России де-факто стала действовать. Особенно после того, как российские корабли оказались заперты в черноморских портах.
Но теперь, когда начались ракетные удары, Украина не может обеспечить никакое судоходство. Просто потому, что корабли мы применять не можем, а ракеты – можем», – отметил Чадаев.
Доктор политических наук, профессор Севастопольского филиала МГУ Кирилл Маркелов напротив, уверен в том, что «зерновая сделка» еще существует. Только санкции за ее нарушение стали не столь важными для России.
«Вопрос вот в чём состоит, и даже не мне совсем ясно: разведка обладает данными о перевозе по «зерновому коридору» грузов военного назначения. Были приняты мероприятия по нейтрализации таких поставок. А что, они раньше этого не делали? Делали. Но активных действий это не вызывало, таких, как сегодня. С чем это связано, что в мире изменилось – вот в чем загадка.
На этот вопрос сегодня чёткого ответа нет, что-то изменилось. Видимо, больше нет никакой необходимости идти на какие-то компромиссы, и если мы что-то обнаруживаем, мы это поражаем. Зерновая сделка предполагала ответные санкции на такие действия России. Теперь, видимо, нам уже не важно, будут ли ответные санкции», – заключил Маркелов.
Спасибо!
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