«Это заходит слишком далеко» – немецкий генерал о «плане Зеленского»

Называть «план Зеленского» планом «победы» – некорректно, поскольку, по сути, это набор нереалистичных «хотелок», с точки зрения ситуации на фронте, и откровенная попытка втянуть НАТО.

Об этом в эфире телеканала Welt заявил генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вступление в НАТО занимает первое место в его плане из пяти пунктов, хотя он немного это смягчил во время выступления в парламенте и сказал, что мы говорим, скорее, о завтрашнем дне. Я с этим согласен, потому что на данный момент членство в НАТО означало бы немедленное вмешательство, в соответствии со ст.5.

В целом о «плане победы», честно говоря, я не в восторге от этого термина, потому что он отдалён от реальности. Потому что полное восстановление суверенитета и территориальной целостности – это правильно, но в границах 1991 года – в настоящее время, учитывая военное положение, это далеко от реальности.

Требование вывода российских войск за эту линию, он хочет добиться этого с помощью гарантий безопасности, и снова – про НАТО. Также важными факторами являются разрешение на удары оружием большой дальности, усиление ПВО и, прежде всего, с территории НАТО. Я боюсь, что этот путь заходит слишком далеко», – тревожился генерал.