«Это запредельно» – в Крыму потребовали субсидировать цены на топливо

Резкий скачок цен на автомобильное топливо кардинальным образом отразится на работе туристических компаний Крыма и отелей в межсезонье.

Повышать стоимость отдыха сейчас нет резона, но разница в 15 рублей с соседним Краснодарским краем – это запредельно, считает президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам точно сейчас не до повышения стоимости туристического продукта. Мы с удовольствием переложили бы эту стоимость, но то, что всё вырастет на 10-15%, это точно. Подорожает логистика, продукты питания – всё, что сюда доставляют в Крым, так или иначе вырастет в цене. Сельскому хозяйству всё-таки помогают, чтобы не повлияло на как раз на сельхозтоваропроизводителей. С нами этого не происходит. Поэтому хочу привести пример Республики Тыва, которая субсидируется за счёт регионального бюджета. Здесь можно попросить федералов, в том числе, всё-таки, субсидировать разницу в стоимости. Она местами доходит до 15 рублей по отношению к Анапе, например. Смотрел сам лично – стоимость дизельного топлива в Крыму на 15 рублей выше, это очень много. И если мы не можем регулировать рынок и вмешиваться в хозяйственную деятельность, то нужно субсидировать эту разницу за счёт какой-то федеральной или региональной поддержки, насколько это возможно. Сейчас это уже рассматривает правительство Крыма и Севастополя. Межсезонье нужно пережить, а у нас затраты на логистику самые большие. Ведь туризм – это не только средства размещения, это еще и транспорт. Особенно в межсезонье», – отметил он.

По прогнозам эксперта, нет никакого смысла сейчас увеличивать стоимость в любом из сегментов туристического рынка.

«Сочи очень хороший пример – в этом году все повысили цены еще в мае. «Тройки», «двойки», гостевые дома просто – все выросли в два раза. Вот как «Аэрофлот» по 19,7 тысяч за билет в Сочи в одну сторону. Да, сейчас они говорят: мы возвращаемся к 7,9 тысяч. Ну вроде тоже в одну сторону многовато, правда, но 19,7 тысяч? И те, кто вырос в цене, все остались с загрузкой 30-50%. То есть загружены санаторно-курортная часть, загружено всё море и горы – все в плюсе, даже те, кто не у моря. А все, кто поднял цены, остались без туристов, либо с низкой загрузкой. И все были вынуждены отыгрывать назад. Помните, у нас такой был 2021 год, когда даже домик у бабушки было не снять, и все 150 тысяч рублей в день хотели за неважно что? Мы тоже получили такой опыт, и здесь точно резкого подорожания ждать не стоит. Важно, всё-таки, нам работать с сезонностью», – заключил Волков.