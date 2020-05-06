«Это – здорово!» – украинские учёные призывают враждовать с Польшей и Румынией

06.05.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Вражда Украины со своими ближайшими западными соседями Польшей и Румынией говорит о суверенности Киева и повышает вес «незалежной» на международной арене.

Об этом в ходе организованной «Институтом национальной памяти» пресс-конференции заявил украинский историк Андрей Козацкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю добрым знаком, что сейчас Украина конфликтует со своими соседями поляками и румынами – это свидетельствует о праве на субъектность Украины, про суверенизацию украинской позиции.

Со времен Кучмы, когда, приехав с Варшавы или Бухареста, в Киеве могли спокойно договориться Кучмой, и тогда Украина может ничего не делала бы, но пообещала прислушаться к интересам западных партнёров.

То, что Украина спорит, – говорит о том, что мы набираем вес в мировой политике, и это позитивно», – резюмировал Козацкий.

Напомним, жители Западной Украины массово становятся гражданами Венгрии и Польши и вывешивают в своих городах флаги этих государств.