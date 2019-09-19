19.09.2019, Москва, Елена Острякова

Телекомпания Би-Би-Си организовала встречу двух молодых людей, родившихся после конфликта в Косово и живущих по разные стороны моста в Митровице. Река разделяет сербскую и албанскую части города, но люди не ходят по мосту, там всегда дежурит полицейская машина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Поэтому 20-летний албанец Ариан никогда не видел живого серба. Тем не менее, он уверен в правоте своего народа и в вине сербов.

«Они хотят чего-то, что им не принадлежит. Это земля не их», – говорит Ариан.

Естественно, что британские журналисты не рассказывают о том, что история Косово с давних времен связана с Сербией. Они лишь напоминают о «страшном геноциде» албанцев в 90-е годы прошлого века.

Еще одна героиня – 16-летняя сербка Селена – считает Косово частью Сербии, но не видит перспектив ни для себя, ни для своих будущих детей в крае.

Оба молодых человека очень боялись идти по мосту и в итоге не нашли общего языка. Ариан стал высказывать Селене претензии.

«Вы не страдали от нас, поэтому вы не поймете, что мы чувствуем», – сказал молодой человек.

Неизвестно, напомнила ли Селена собеседнику, что творят албанцы в сербских анклавах. Даже если и напомнила, Би-Би-Си этого не показала.