02.03.2021, Москва, Иван Добровольский

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прокомментировал заявление Федерального бюро расследований США по поводу Евгения Пригожина и его причастности к ситуации в Ливии.

«Это ж какое безумие должно быть у людей в головах, и какое незнание Ливии», – возмутился он.

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ФБР объявило российского бизнесмена в розыск, хотя все обвинения с Пригожина были сняты еще в 2018 году. Тогда его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела США, но дело было закрыто в связи с отсутствием доказательств. Бизнесмен и его компания «Конкорд» одержали победу в американском суде.

Теперь ФБР инициировало поиск предпринимателя и обещает награду в 250 тыс. долларов тому, кто расскажет о его местонахождении.

Сегодня, 2 марта, появилась новая информация. Евгения Пригожина в очередной раз связали с «ЧВК Вагнера» и деятельностью компании в Сирии и Ливии, хотя доказательств связи бизнесмена и ЧВК нет. По словам бывшего сотрудника ФБР, вагнеровцев обвиняют в покушении на главу МВД ПНС Ливии Фатхи Башагу.

Шугалей отметил некомпетентность ФБР и рассказал о сообщениях своих ливийских друзей. Сам социолог тоже знает о Ливии не понаслышке.

«Мои друзья из Ливии подтверждают, что покушение было инсценировано американскими спецслужбами с целью взять Башагу под свой контроль», – написал он в своем аккаунте в Facebook.

«Скоро ФБР будет видимо говорить о том, что это Пригожин взял Бастилию и разрушил Карфаген. Кто- то же это должен быть. Почему не он?» – подытожил Шугалей.

Напомним, Максим Шугалей вместе с переводчиком Самером Суэйфаном прибыл в Ливию для проведения социологического исследования, но был взят в плен триполитанскими террористами. Более полутора лет россияне пробыли в тюрьме «Митига».