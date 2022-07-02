«Это же 8 крейсеров «Москва»!» – в Киеве предлагают не выделять деньги «Нафтогазу»

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Новости Украины

Семь миллионов украинцев покинули страну, огромная часть промышленности находится на неподконтрольных Киеву территориях, поэтому собственного газа Украине более чем достаточно.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для возмущения депутата стала регистрация в парламенте Кабмином законопроектов, которыми предлагается ввести мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ на время военного положения. Взамен участникам коммунального рынка предлагается компенсация из госбюджета в размере 264 млрд грн.

«У нас есть абсолютно ужасная сделка – это 264 миллиарда для «Нафтогаза», которые предлагают просто в коррупционный способ провести через эту компанию. И из которых, кстати, вместо того, чтобы разбираться с теми долгами, которые есть в «Нафтогазе», которые были созданы коррупционным путем за период этой власти, нам предлагают их просто списать. Что такое 264 миллиарда? Это 8 крейсеров типа «Москва», это 55 самолетов F-16, это 50 батарей «Железный купол», это 900 танков М1 «Абрамс», это 1500 «Байрактаров», это 32 тысячи «Джавелинов». Вместо того, чтобы приобрести все это, нам предлагают абсолютно некорректную, абсолютно коммерческую, абсолютно коррупционную сделку», – возмущался депутат.

При этом он добавил, что на Украине своего газа теперь более чем достаточно.

«Из Украины выехало около 7 миллионов человек. К сожалению, в Украине часть промышленности сегодня находится на оккупированных территориях. Поэтому совершенно очевидно, что собственного газа достаточно для обеспечения и населения, и промышленности, и газовой безопасности Украины, газовой независимости Украины. К сожалению, нам предлагают совершенно другие вещи», – говорил Власенко.