«Это же абсурд полный» – Лукашенко неожиданно выговорил чёрному духовенству за чайлдфри

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал навязанную западом идеологию отказа от детей – чайлдфри.

Об этом он заявил сегодня, зачитывая послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западная мода на чайлдфри, любая популяризация идей бездетной семейной пары в нашем информационном культурном пространстве должна пресекаться. Любые вбросы таких завуалированных призывов, равно как и все нетрадиционные веяния – ни что иное как попытка обезлюдить и ослабить государство. Такая идеология должна быть вне закона», – сказал Лукашенко.

Он также выступил против откладывания родов на более взрослый возраст, подчеркнув важность пропаганды «дружной полной классической семьи».

Неожиданно Лукашенко переключился на представителей разных церквей, присутствовавших в зале.

«Особо хочу обратиться к представителям всех наших религиозных конфессий. Ваш голос в этом вопросе должен звучать сильнее. Господи, где он у вас будет звучать, если вы сами с определенного уровня семей не имеете. Это очень тонкая работа. Нет, не детей делать. Тут как Бог на душу положит часто. Я спокойно говорю о церкви, потому что у меня этот диалог идет лет 20 с нашими главными иерархами. А наш Патриарх Кирилл это человек, с которым я дружен давно. Я ему прямо говорил: что это такое, когда мы приходим в церковь и стоим там колом по два-три часа. Ну поставьте вы эти лавки в православные церкви, пусть люди сидят, особенно старушки», – сказал Лукашенко.

Зал отреагировал на эту тираду аплодисментами. Президент решил извиниться.

«Это вас не касается, уважаемые иерархи. Это не вы принимаете решения. То же самое и здесь. Священнослужитель, который епархию возглавляет, не имеет права иметь детей. И агитирует меня за детей. Это же абсурд полный. Почему они не могут иметь детей? Тогда начинается и педофилия, и мужеложество, и еще чего-то. Это же живые люди», – сказал Лукашенко.

Он почувствовал, что его занесло.

«От сейчас я это брякнул, миллионы людей слышат. Вот посмотрите, будут только об этом говорить, что Лукашенко покритиковал церковь. Но я вижу, что наши священнослужители со мной в душе согласны. Значит, я прав. Извините, если я не прав…», – пробормотал Лукашенко.

Но потом снова взбодрился и выступил против секулярного государства.

«Слушайте, а чего мы все извиняемся перед церковью? Пора засучивать рукава и работать всем вместе. Я со своего президентского детства не приемлю слова: давайте заключим договор между церковью и государством. Я всегда вычеркивал государство. Заключите договор, если вы так хотите, между церковью и властью. Как можно церкви заключать? Церковь же внутри государства. Вы что, хотите отделиться и выйти в сторону. Много у меня таких дебатов было. И я убедил. Давайте рожать детей», – сказал Лукашенко.

Взгляд президента упал на свою горячую сторонницу игуменью Гавриилу.

«Здесь матушка, мой добрый друг. Она точно со мной согласится. Ну я вас не призываю, но вы ориентируйте народ на это», – попросил Лукашенко монахиню.

Наконец он нашел выход из неловкой ситуации.

«Это я просто, чтоб вы немножко встряхнулись. Разрядка нужна. Я старый лектор, понимаю, уже два часа говорю. Ну терпите. Распиарили это послание журналисты. Я шел и думал надо уж все сказать. Это один раз в год бывает», – сказал Лукашенко.

После этого зачитывал послание еще час.