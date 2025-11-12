«Это же на руку войскам РФ!» – укро-политолог не может поверить, что дело Миндича санкционировал Запад

Возбужденные НАБУ уголовные дела против соратников и близких бинес-партнеров Владимира Зеленского играют на руку России.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Главный: для чего они делают это сейчас, когда ситуация на фронте и так очень тяжёлая. Если это делают, условно говоря, прозападные либералы, неужели они не понимают, что таким образом это может ослабить украинское государство? Внутреннее противостояние может привести к тому, что Россия достигнет каких-то новых захватов на линии фронта», – рассуждал укро-эксперт.

Он говорит, что не может найти ответа на этот вопрос, поскольку это «слишком многовариантная эта история».

«Возможно, это вообще не дело рук наших западных элит. Возможно, это всё-таки украинская оппозиция смогла консолидироваться за кулисами при поддержке и за деньги парочки наших олигархов всё-таки провести столь блестящую с точки зрения технологий операцию.

Тем более что это синхронно сразу совпало с тем, что [партия экс-президента Петра Порошенко] «Европейская солидарность» требует отставки правительства. Выглядит как попытка перестроить модель власти, то есть создать коалиционное правительство и ослабить Зеленского, как минимум, на данный момент, даже ценой репутационных потерь для всей власти и рисков того, что Россия может воспользоваться этим моментом», – заявил Бортник.