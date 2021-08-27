«Это же – правда» – Депутат Госдумы призвал объявить США спонсором мирового терроризма

Российскому руководству необходимо официально признать Соединённые Штаты Америки спонсором мирового терроризма.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Государственной думы Алексей Журавлёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Всех террористов создала Америка. Она защищает свои национальные интересы. Это однозначный драйвер и спонсор мирового терроризма, они сами это признают.

Надо всем сказать… мы призвали США недружественным государством, а надо ещё признать государством, финансирующим мировой терроризм. Это же – правда.

Но мы об этом не говорим, потому что они – «великая страна». Да какая, к чёрту, «великая страна», вы посмотрите, что происходит. Ведь Кабул – это не просто аэропорт. Сегодня по статусу – это посольство США, потому что там находится посол», – сказал он.