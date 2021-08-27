«Это же – правда» – Депутат Госдумы призвал объявить США спонсором мирового терроризма
Российскому руководству необходимо официально признать Соединённые Штаты Америки спонсором мирового терроризма.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Государственной думы Алексей Журавлёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всех террористов создала Америка. Она защищает свои национальные интересы. Это однозначный драйвер и спонсор мирового терроризма, они сами это признают.
Надо всем сказать… мы призвали США недружественным государством, а надо ещё признать государством, финансирующим мировой терроризм. Это же – правда.
Но мы об этом не говорим, потому что они – «великая страна». Да какая, к чёрту, «великая страна», вы посмотрите, что происходит. Ведь Кабул – это не просто аэропорт. Сегодня по статусу – это посольство США, потому что там находится посол», – сказал он.
Алексей Журавлёв подчеркнул, что США сами разжигают по всему миру конфликты, а сейчас получили «ответку», ведь теракт в аэропорту Кабула был не последним.
«Они же официально признают «теорию управляемого хаоса». Югославия, Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан. Мы что, не видим, что происходит? Это государство-террорист, которое выкачивает оттуда ресурсы, деньги.
А потом десять человек у них погибло. Ай-яй-яй, национальное бедствие. Дебилы. Это только начало. Вы что, правда думаете, что это один теракт? Да они сейчас там будут один за другим. Ещё неизвестно, дадут им оттуда вылететь или нет», – резюмировал депутат.
Спасибо!
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