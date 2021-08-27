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27.08.2021 20:12 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Афганистан, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, терроризм
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«Это же – правда» – Депутат Госдумы призвал объявить США спонсором мирового терроризма

Российскому руководству необходимо официально признать Соединённые Штаты Америки спонсором мирового терроризма. Об этом в...

Российскому руководству необходимо официально признать Соединённые Штаты Америки спонсором мирового терроризма.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Государственной думы Алексей Журавлёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всех террористов создала Америка. Она защищает свои национальные интересы. Это однозначный драйвер и спонсор мирового терроризма, они сами это признают.

Надо всем сказать… мы призвали США недружественным государством, а надо ещё признать государством, финансирующим мировой терроризм. Это же – правда.

Но мы об этом не говорим, потому что они – «великая страна». Да какая, к чёрту, «великая страна», вы посмотрите, что происходит. Ведь Кабул – это не просто аэропорт. Сегодня по статусу – это посольство США, потому что там находится посол», – сказал он.

Алексей Журавлёв подчеркнул, что США сами разжигают по всему миру конфликты, а сейчас получили «ответку», ведь теракт в аэропорту Кабула был не последним.

«Они же официально признают «теорию управляемого хаоса». Югославия, Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан. Мы что, не видим, что происходит? Это государство-террорист, которое выкачивает оттуда ресурсы, деньги.

А потом десять человек у них погибло. Ай-яй-яй, национальное бедствие. Дебилы. Это только начало. Вы что, правда думаете, что это один теракт? Да они сейчас там будут один за другим. Ещё неизвестно, дадут им оттуда вылететь или нет», – резюмировал депутат.

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