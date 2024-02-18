«Это же символ!» – Глава МИД Польши в Мюнхене призвал президента Грузии выпустить Саакашвили

Константин Серпилин.  
18.02.2024 22:25
  (Мск) , Мюнхен
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Грузия, Дзен, Политика, Польша


Отбывающий срок в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили был частным гостем на Мюнхенской конференции по безопасности и имел репутацию «символа модернизации» своей страны.

На нынешней конференции заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, обратившись к участвовавшей с ним на одной панели президенту Грузии Саломе Зурабишвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отбывающий срок в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили был частным гостем на Мюнхенской конференции по...

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«Я был первый министр обороны НАТО, который посетил Грузию. И, будучи другом Грузии я хотел, чтобы вы, мадам президент, знали, что на эту конференцию раньше приезжал ваш предшественник президент Саакашвили. Для многих из нас он символ модернизации Грузии.

Мы уважаем верховенство права у вас в стране, но отношение к нему сейчас будет очень важным. Важно, чтобы к нему отнеслись объективно, справедливо. Может быть, можно подумать о его освобождении?» – сказал Сикорский.

Таким образом, польский министр в очередной раз продемонстрировал двойные стандарты Запада, грубо вмешавшись во внутренние дела суверенной Грузии, где Саакашвили признан судом виновным в уголовном преступлении и отбывает наказание.

Приписанный Сикорским Саакашвили статус «символа модернизации» не предусматривает освобождения от уголовной ответственности ни в Грузии, ни в Польше, которую в Мюнхене представлял министр, прибывший из Варшавы.

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