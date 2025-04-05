«Это же ужас для Украины»: в Киеве ждут, что Россия будет запускать по 500 БПЛА за ночь

Вадим Москаленко.  
05.04.2025 14:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 85
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия наращивает военное производство, и скоро сможет запускать по Украине по 500 БПЛА одновременно.

Об этом в своем блоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия наращивает военное производство, и скоро сможет запускать по Украине по 500 БПЛА одновременно....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«На Украине несколько лет существует проблема защиты от «Шахедов». Так, сегодня ночью на Украине впервые не было атаки «Шахедов» за последнее время. До этого такое было 14 марта, когда не было вообще атаки «Шахедов», и 14 октября. Россияне накапливают, используют паузу, особенно когда сейчас Трамп сделал громкие заявления», – сказал Береза.

«Но «Шахеды» – это уже ужас для Украины. Отечественная система противодействия «Шахедов» отсутствует, из-за этого гибнут люди, разрушится система, и вообще атаки по инфраструктуре постоянные.

Эксперты говорят, что если сегодня одномоментный запуск с Россию может достигать до 200-250 дронов, то в конце года он будет примерно 500 «Шахедов» за раз. То есть каждую ночь россияне из-за масштабирования производства смогут запускать 500 «Шахедов» по Украине», – добавил националист.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить