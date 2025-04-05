«Это же ужас для Украины»: в Киеве ждут, что Россия будет запускать по 500 БПЛА за ночь

Россия наращивает военное производство, и скоро сможет запускать по Украине по 500 БПЛА одновременно.

Об этом в своем блоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине несколько лет существует проблема защиты от «Шахедов». Так, сегодня ночью на Украине впервые не было атаки «Шахедов» за последнее время. До этого такое было 14 марта, когда не было вообще атаки «Шахедов», и 14 октября. Россияне накапливают, используют паузу, особенно когда сейчас Трамп сделал громкие заявления», – сказал Береза.

«Но «Шахеды» – это уже ужас для Украины. Отечественная система противодействия «Шахедов» отсутствует, из-за этого гибнут люди, разрушится система, и вообще атаки по инфраструктуре постоянные.

Эксперты говорят, что если сегодня одномоментный запуск с Россию может достигать до 200-250 дронов, то в конце года он будет примерно 500 «Шахедов» за раз. То есть каждую ночь россияне из-за масштабирования производства смогут запускать 500 «Шахедов» по Украине», – добавил националист.