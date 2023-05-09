«Это жестоко»: Зеленский нижайше просит ЕС разблокировать экспорт зерна

Вадим Москаленко.  
09.05.2023 16:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Зерно, Политика, Украина


В ЕС создадут специальную координационную платформу для решения проблемы блокировки экспорта украинского зерна странами соседями Украины.

Об этом на пресс-конференции говорили президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ЕС создадут специальную координационную платформу для решения проблемы блокировки экспорта украинского зерна странами...

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«Жёсткие, даже жестокие как для военного времени протекционистские мероприятия от наших соседей не могут не разочаровывать, мягко говоря. Любые ограничения нашего экспорта сейчас абсолютно недопустимы, потому что это усиливает не нас в Европе, а лишь усиливает возможности агрессора. Мы предлагаем начать консультационную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и воздержаться от каких-либо решений относительно торговли без консультаций с Украиной.

Мы ждём от ЕС сильных европейских по содержанию решений и снятие как можно быстрее всех ограничений, если будет политическая воля, а сегодняшние наши переговоры свидетельствуют, что такая воля есть. Тогда мы сможем найти оптимальные и действительно сильные решения, которые защитят интересы как Европы в целом, как и украинцев, которые страдают ко всему ещё и от применённых против нас экспортных ограничений», – пожаловался Зеленский.

В ответ Урсула фон дер Ляйен не сказала Зеленскому ничего конкретного.

«Тема зерна – это сложная ситуация, и нам нужно искать её решение. Немедленным приоритетом сейчас является то, чтобы транзит зерна шёл беспрепятственно и по самой низкой по возможности цене из Украины в ЕС.

И это требует очень тесного сотрудничества разных заинтересованных сторон. Поэтому мы создадим общую координационную платформу, на которой мы обеспечим эти наши элементы солидарности полным функционированием», – пообещала фон дер Ляйен.

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