«Это знак того, что Украине конец». Как оценивают запрет УПЦ верующие

Итак, Верховная рада приняла, а Зеленский подписал антиконституционный закон, запрещающий УПЦ.

«Это знак того, что Украине конец, – говорит наш старый знакомый, русский киевлянин Олег. – Бог поругаем не бывает. Надеемся, победит Россия и сметет всю эту сатанинскую клику во главе с наркоманом, а уродливое образование под названием «Украина» примет нормальные формы. Но пока этого не произошло, многих из нас, православных, беспокоит вопрос: что дальше?».

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Паства УПЦ, согласно официальной статистике, составляет более 6 млн человек. В УПЦ числятся 53 епархии, 18 учебных заведений, 161 монастырь и 8097 приходов (по состоянию на май 2024 года). 114 епископов (53 правящих, 54 викарных, 7 на покое), 9111 священников, 4620 монахов и монахинь. И теперь они все под запретом.

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Как же выглядят дальнейшие перспективы?

«Варфоломей турецкий – униатство – Рим – Катакомбная для верных». Так прорисовал возможную последующую градацию один из наших священников, протоиерей Александр Авдюгин.

Действительно, сверхзадачей для Госдепа является слияние Православия с католицизмом, а затем объединение всех конфессий под властью антихриста. Попутно проамериканские политиканы на этом поприще решают свои задачи. Одна из них – использование УПЦ в игрищах Зеленского. Это проявилось в день незалежности. Зеля оскорбил святую Церковь, а потом вручил побрякушку чемпиону по боксу Усику. Напомним, что не так давно Усик много фоткался с предстоятелем УПЦ, чем расположил к себе православных прихожан. И еще заявлял, что пойдет защищать Церковь. Но когда начались зеленковские гонения, умолк в тряпочку и носа не казал. А если и казал, то только чтобы оскорбить РПЦ и патриарха Кирилла. И теперь расшаркался, получая безделку, а потом подхалимски подарил Зе свой чемпионский пояс.

Сообщают, под Усика склепали целую партию, чтобы он на выборах перетянул на себя голоса православного электората. Те самые 6 млн, которые за Зе-банду голосовать не станут. А там дальше Госдеп решит: либо Усик сбросит голоса торчку, либо сам запанует и даст возможность тому благополучно смыться за рубеж. Говорят, весь план придумал башковитый шеф ОП Ермак…

Что же касается УПЦ, то погромщики уже готовятся к охоте даже на тех, кто будет молиться хотя бы у себя дома. Во Львове, например, некий деятель из ОВА уже призвал «патриотов» сообщать о таких случаях.

Планируют отбирать тысячи приходов… Священники намерены продолжать богослужения, во всяком случае, до наездов полиции и радикалов. Тут, конечно, было бы очень к месту веское слово священноначалия, но его, как и прежде, не прозвучало.

Наоборот, если исходить из заявлений иных архиереев, «все хорошо, прекрасные маркизы». Например, архиеп. Сильвестр (Стойчев) заявил по поводу закона «20/8», что тот особой угрозы не представляет. Поскольку, мол, в 2022 -м на соборе в Феофании была объявлена независимость от Московского Патриархата. И высказал уверенность, что УПЦ докажет в судах свою правоту. Хотя, что такое бандеровские суды, известно всем.

С ним солидаризировался митрополит Климент (Вечеря), глава информотдела. Тоже заявил, что «закон – не про УПЦ»…

И это на фоне того, что международная церковная общественность бьет в набат из-за угрозы ликвидации канонической Церкви. Подобная «сдержанность» довела до запрета. Но ее продолжают проявлять. К счастью, не весь епископат. Например, забил тревогу митрополит Запорожский Лука. Сначала он написал открытое письмо м. Онуфрию, убеждая не поддаваться давлению. А теперь стал призывать верующих своей епархии готовиться к уходу в катакомбы ради сохранения канонического статуса и литургической жизни.

А тем временем госорганы требуют от УПЦ порвать все связи с РПЦ. Верующие опасаются, что это будет сделано.

«Вывод напрашивается следующий, – говорит Олег. – Та часть священноначалия, которая довела до жизни такой, вероятнее всего, свою линию продолжит. Кстати, Фанар сообщил, что м. Онуфрий еще в начале лета пожелал встретиться и передал Варфоломею подарок. И на днях делегации встретились «по-братски»… В нашем епископате сейчас немалую роль играют младоархиереи, которых считают внутренними автокефалами. Например, м. Коцаба. Поговаривают, его прочат на предстоятеля. Они уже пооткрывали за рубежом приходы, могут уехать туда. А простые батюшки останутся разбираться со всей этой сворой оголтелых сатанистов…».

Что касается Катакомбной Церкви, о ней в Киеве говорят многие священники. Предательство Христа для них неприемлемо.

«Надо будет – пойдем в катакомбы, – со спокойным мужеством говорит о. Василий, священник одного из киевских храмов. – Мы уже готовимся…».