«Это зрада!» – объявлено о ликвидации украинских добровольческих подразделений

Украинские командиры начинают самовольно ликвидировать добровольческие объединения территориальной обороны.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил генерал СБУ, депутат от партии «Батькивщина» Андрей Кожемякин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время ко мне как к народному депутату и заместителю одного из добровольческих формирований города Киева, генерал-лейтенанту запаса СБУ, обращаются граждане, которые в первые дни войны объединились в добровольческие формирования для защиты Украины.

Сегодня есть тенденция к полной ликвидации добровольческого движения как составляющей национального сопротивления. И мне очень хочется верить (очень хочется верить!), что к этому непричастно политическое руководство государства.

Хочу подчеркнуть, что решение о ликвидации добровольческих формирований сейчас принимается скрыто от местных громад, без анализа деятельности конкретных формирований, реального вклада в выполнение задач территориальной обороны. Удивляет, когда по решению отдельных командиров воинских частей ТрО расформируются подконтрольные им боеспособные ДФТГ, которые сегодня сбивают вражеские «Шахеды».

Такой подход является откровенным подрывом обороноспособности государства путем целенаправленного уничтожения добровольческого движения в Украине», – сказал Кожемякин.