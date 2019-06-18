«Это зверство!» – Побитые за геев нацики жаловались под окнами Зеленского

18.06.2019, Киев, Игорь Петров

Сегодня в Киеве возле администрации президента Украины прошла акция националистов – противников гей-парада.

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Участники пикета «ЛГБТ на крови» напомнили, что в прошлом году акция протеста против гей-парада была разогнана силовиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тогда протестующие собрались у памятника Грушевскому, т.е. на маршруте гей-парада, накануне его проведения. Рано утром, незадолго до начала гей-парада, митинг окружили правоохранители и оттеснили толпу. При этом правоохранители избивали националистов и использовали слезоточивый газ. Более 50 человек получили травмы разной степени тяжести.

Сегодня в пикете участвовало около двухсот человек, в основном те, кто выходил на прошлогоднюю акцию – националисты из разных движений.

В этом году они также намерены выйти на протест в день проведения гей-парада. Манифестанты передали в Администрацию президента петицию.

Участники митинга держали плакаты с надписями «Марш равенства на крови – вот лицо ЛГБТ», «Это предупредительный протест, терпение украинцев имеет предел!», «Традиционная семья – здоровая страна!», «Есть семья – есть страна».

«Мы вышли для молитвенной стражи для защиты гражданских ценностей. У нас не было мыслей о какой-то агрессии. Мы подали заявку, что выйдем высказать свою позицию, что мы выступаем против навязывания ЛГБТ ценностей. Утром полиция смяла нас, нас били, толкали, у меня потом все руки в синяках были. Нас полили слезоточивым газом, от которого у меня повысилось давление, было очень плохое состояние, мне вызвали скорую. Некоторые начали убегать, но у меня и мысли такой не было – я не делала ничего противозаконного», – сказала участница прошлогодней акции Надежда.

«Я был участником этого мирного протеста и видел все своими глазами. Слов не хватает. 30 ноября 2013 года побили молодежь, после чего начался Майдан. Я могу сказать, что по зверству это избиение 17 июня прошлого года превосходит все», – заявил раскольнический капеллан Игорь Плохой.

«Мы там молились, читали Писание. Нас окружил тысячи полицейских, они начали по-звериному нападать на людей, которые мирно стояли», – сказал он.

Он подчеркнул, что митинг был согласован, и его участники имели такое же право проводить его, как и геи. Время акции было согласовано, и она должны была закончиться до начала гей-парада.

«Какой смысл был в том, чтобы нападать на людей и по-звериному бить их? Скажу больше – у них не было задачи просто вытеснить нас. Вытеснить нас было просто. Нас взяли в плотное кольцо, никого не выпускали, хотя женщины и дети просили выпустить их. И били. Там был несовершеннолетний, Руслан, ему сломали ногу. Он плакал, просил полицию выпустить его, но его не выпускали – «сиди, молчи». И он ждал три часа со сломанной ногой, наступал на нее, пока не приехала скорая», – сказал Игорь Плохой.

По его словам, за все это никто не понес наказания. Собравшиеся изложили все свои претензии в обращении к президенту и требуют запретить проведение гей-парада.

«Мы требуем прекратить, запретить такие эксперименты в Украине. Мы все поняли, что гендерная идеология, в том числе ЛГБТ-идеология не может другим способом утверждаться в обществе кроме как манипуляцией и страхом. Людей надо запугать. Уже уличных проповедников сажают в тюрьмы в некоторых странах просто за то, что они цитируют Слово Божье. Они ничего обидного гомосексуалистам не говорят, просто цитируют Святое Писание, и за это их наказывают», – сокрушается капеллан.