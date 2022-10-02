Этого не было в сводках Минобороны: Сладков рассказал о сдаче Лимана

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Новости Украины

Настрой защитников Красного Лимана позволял до последнего оборонять город, однако был допущен безответственный подход к возведению оборонительной инфраструктуры. Кроме того, гарнизон оказался практически без связи и взаимодействия с другими подразделениями.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский военный корреспондент Александр Сладков, побывавший на позициях защитников Лимана за несколько часов до отступления из города, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сначала пришли в пункт временной дислокации 208-го батальона «БАРС», отряд добровольцев. Там была огромнейшая воронка. Это не «Хаймерс», это не «Ураган», не «Смерч», это бомба авиационная. И ребята сказали, что по Лиману работала авиация украинская. Значит «не вмерла» еще. Где только наше ПВО, вот это вот вопрос… ПВО пустило как-то эти самолеты к Лиману. Бомбы. След от бомбы. Ну, минимум, наверное, ФАБ-500. Оказывается, ребята передислоцировались, по ним ударили, они вроде как без потерь… Потом мы поехали в комендантский полк ДНР… Один из офицеров отвел меня в сторону и сказал: «Ситуация очень плохая. У нас нет связи ни с 208-м батальоном, пункт управления соединения Минобороны России куда-то делся. Ни связи, ни взаимодействия». Авиация, летчики звонили по телефону в комендантский полк и говорят: «Ребята, куда ударить?». Они говорят: «А мы не умеем формулировать цели указания». Там нет «ОБУшника» – офицера авианаводчика и корректировщика тоже нет», – пересказал Сладков.

По его мнению, позитивным момент в отступлении из Лимана является лишь выход бойцов из окружения.

«Я очень рад, что мы сохранили тех бойцов и офицеров, которые добросовестно исполняли свой долг до последнего. И мы их сохранили для будущих действий, не дали заманить нас в мешок», – рассказал Сладков.

Он добавил, что буквально накануне сдачи Лимана в городе проходил референдум о присоединении к России – приезжал представитель высшего руководства ДНР. Однако при этом власти никак не позаботились о строительстве укреплений, хотя город находился в осаде еще с начала сентября.

«Даже совершенно результативно прошел референдум, еще в Лимане. Там представитель Дениса Пушилина приезжал, там была организована вся система участия в референдуме донецкого корпуса. Это же донецкая территория ж вообще, это не Луганская и не Харьковская. Голосовали все нормально, там рынки работали, там магазины работали. Ну что ж нельзя было что-то вырыть там, загнать технику? Там же и тракторы были, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры. Загоните инженерную технику военную, наройте ходов сообщения, сделайте опорные пункты, вне населенного пункта, добросовестно. Внутри населенного пункта – да пускай, потом отремонтировали бы. А сейчас – все, флаг висит «жовто-блакитный», – констатировал военкор.