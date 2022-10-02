Этого не было в сводках Минобороны: Сладков рассказал о сдаче Лимана

02.10.2022  17:52 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Настрой защитников Красного Лимана позволял до последнего оборонять город, однако был допущен безответственный подход к возведению оборонительной инфраструктуры. Кроме того, гарнизон оказался практически без связи и взаимодействия с другими подразделениями.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский военный корреспондент Александр Сладков, побывавший на позициях защитников Лимана за несколько часов до отступления из города, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Настрой защитников Красного Лимана позволял до последнего оборонять город, однако был допущен безответственный подход...

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«Мы сначала пришли в пункт временной дислокации 208-го батальона «БАРС», отряд добровольцев. Там была огромнейшая воронка. Это не «Хаймерс», это не «Ураган», не «Смерч», это бомба авиационная. И ребята сказали, что по Лиману работала авиация украинская. Значит «не вмерла» еще. Где только наше ПВО, вот это вот вопрос…

ПВО пустило как-то эти самолеты к Лиману. Бомбы. След от бомбы. Ну, минимум, наверное, ФАБ-500. Оказывается, ребята передислоцировались, по ним ударили, они вроде как без потерь…

Потом мы поехали в комендантский полк ДНР… Один из офицеров отвел меня в сторону и сказал: «Ситуация очень плохая. У нас нет связи ни с 208-м батальоном, пункт управления соединения Минобороны России куда-то делся. Ни связи, ни взаимодействия».

Авиация, летчики звонили по телефону в комендантский полк и говорят: «Ребята, куда ударить?».

Они говорят: «А мы не умеем формулировать цели указания». Там нет «ОБУшника» – офицера авианаводчика и корректировщика тоже нет», – пересказал Сладков.

По его мнению, позитивным момент в отступлении из Лимана является лишь выход бойцов из окружения.

«Я очень рад, что мы сохранили тех бойцов и офицеров, которые добросовестно исполняли свой долг до последнего. И мы их сохранили для будущих действий, не дали заманить нас в мешок», – рассказал Сладков.

Он добавил, что буквально накануне сдачи Лимана в городе проходил референдум о присоединении к России – приезжал представитель высшего руководства ДНР. Однако при этом власти никак не позаботились о строительстве укреплений, хотя город находился в осаде еще с начала сентября.

«Даже совершенно результативно прошел референдум, еще в Лимане. Там представитель Дениса Пушилина приезжал, там была организована вся система участия в референдуме донецкого корпуса. Это же донецкая территория ж вообще, это не Луганская и не Харьковская. Голосовали все нормально, там рынки работали, там магазины работали. Ну что ж нельзя было что-то вырыть там, загнать технику? Там же и тракторы были, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры. Загоните инженерную технику военную, наройте ходов сообщения, сделайте опорные пункты, вне населенного пункта, добросовестно. Внутри населенного пункта – да пускай, потом отремонтировали бы. А сейчас – все, флаг висит «жовто-блакитный», – констатировал военкор.

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