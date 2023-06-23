«Этого недостаточно»: США настраивают европейцев тратить ещё больше на нужды НАТО

Михаил Рябов.  
23.06.2023 11:02
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, США


Даже нынешний уровень расходов на нужды НАТО, пока что не достигнутый целым рядом стран альянса, является недостаточным – нужно готовиться к тому, что траты будут только возрастать. Такие обязательства будут прописаны по итогам предстоящего заседания членов альянса в Вильнюсе.

Об этом во время слушаний заявил Зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.

Даже нынешний уровень расходов на нужды НАТО, пока что не достигнутый целым рядом стран...

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«Североатлантический союз также работает над укреплением обязательства по инвестициям в оборону, которое обязывает союзников тратить 2% ВВП на оборону к 2024 году. Восемь членов достигают этой цели, и еще девять находятся на пути к достижению этого к следующему году.

2023 год ознаменуется девятым годом подряд роста расходов на оборону в реальном выражении для союзников, не входящих в состав США, с 2014 года дополнительные расходы на оборону со стороны союзников, не входящих в состав США, составят более 350 миллиардов долларов.

Но этого недостаточно. Союзники должны делать больше. Союзники возьмут на себя новое обязательство по увеличению инвестиций в оборону в Вильнюсе», – сказал Джонс.

Он также назвал Китай угрозой для США – наравне с Россией.

«Даже несмотря на то, что НАТО рассматривает Россию как самую непосредственную угрозу безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе, НАТО сталкивается с другими вызовами. КНР – первая среди них», – сказал представитель Госдепа.

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