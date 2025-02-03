«Этого всего больше нет»: тяжела и неказиста жизнь сбежавшего артиста

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Бежавший из России комик-иноагент Руслан Белый признался, что в материальном плане его жизнь изменилась кардинально.

Об этом он заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас я зарабатываю только комедией – своим живым выступлением. У меня других заработков нет. А раньше это были телеконтракты, участие в телепередачах, несколько бизнесов, стендап клуб у нас был, который какие-то деньги приносил. У меня была недвижимость, которая сдавалась в аренду, покупались офисы и тик далее. Вот сейчас этого всего вообще нет. В 2022 году я думал, что еще год-два достроятся два моих офиса, и я, наверное, вообще лет пять выступать не буду. Миллион-полтора по тем деньгам у меня должно было выходить», – рассказывал Белый.

Все эти доходы вероятно сохранялись у комика до того момента, когда в России был принят закон, обязывающий иноагентов открывать спецсчета, средства на которых блокируются до потери статуса.

В ноябре прошлого года Белый попытался оспорить свой статус иноагента, но Мосгорсуд отклонил его жалобу.