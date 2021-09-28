Этого ждали все: банда Навального угодила под уголовные дела в полном составе

28.09.2021 22:44 (Мск), Москва, Елена Острякова

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против блогера-уголовника Алексея Навального и его сбежавших за рубеж соратников – Леонида Волкова, Георгия Албурова, Ивана Жданова, Любови Соболь и других.

Они подозреваются в создании и руководстве экстремистским сообществом, которым суд признал «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Об этом СК РФ сообщает на своем официао=льном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Установлено, что не позднее 2014 года Навальный, являясь учредителем НО «Фонд борьбы с коррупцией» (признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации), с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации создал экстремистское сообщество и руководил им. В указанный период времени к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов», – говорится в сообщении.

По версии СК РФ, противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки.

С этой целью в период с 2014 по 2021 гг. руководители и участники экстремистского сообщества систематически проводили на территориях субъектов Российской Федерации несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществлялись призывы к экстремистской и террористической деятельности, совершались противоправные действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинялся вред общественному порядку и общественной безопасности.

«Я бы еще добавил измену Родине и шпионаж», – съерничал в своем телеграм-канале “полуоппозиционный” политтехнолог Владислав Рогимов.

Политолог Алексей Чеснаков считает возбуждение уголовного дела «абсолютно логичным».

«Странно было бы, если бы этого не произошло. Радикализация действий, возгонка эмоций и ужесточение оскорблений со стороны антисистемщиков не оставляли власти других вариантов. Отказ от усиления квалификации в отношении навальнистов воспринимался бы рядом игроков как внутри, так и вне Системы как слабость или нерешительность. А власть точно не готова, чтобы ее действия трактовали подобным образом.

Конечно, все это порой напоминает наблюдателям замкнутый круг. А так как спираль редко оставляет сторонам шансы на выход или ослабление давления, то ставки по смыслу в дальнейшем должны лишь повышаться. Проиграет же в результате эскалации тот, у кого меньше разного рода ресурсов. И это точно не власть», – написал Чеснаков.

В либеральном лагере царит истерика.

«Навального, видимо, не собираются выпускать из тюрьмы НИКОГДА», – пафосно сообщила скандальная телеведущая Ксения Собчак. «На самом деле цель очевидна – цель подготовить матчасть для того, чтобы, будь команда из Кремля, Алексея Анатольевича можно было бы посадить в тюрьму на второй, на третий, на четвертый, на пятый срок», – сказал в эфире радио «Эхо Москвы» экономист Сергей Алексашенко.

В мае против Навального, отбывающего тюремный срок за мошенничество в колонии Владимирской области, было возбуждено три уголовных дела. Они касаются хищений пожертвований, которые сторонники отправляли на счета созданной Навальным организации-иноагента ФБК, создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан и оскорбления судьи в ходе процесса о клевете на ветерана.