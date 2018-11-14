Этой зимой украинцев заставят «прикрутить» не один раз

14.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

В наступившем отопительном сезоне Украину ждет продолжение отключений теплокоммунэнерго а такеж отдельных бытовых потребителей, бардак с субсидиями на услуги ЖКХ и повторение акций «прикрути» как в марте.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Зимой ситуация с отключением ТКЭ будет продолжаться. Это не конец истории, и не только в Кривом Роге, Смелее и Шепетовке. Это – не последние города, где это будет происходить. Это первый риск. Второй – возможность отключения уже непосредственно бытовых потребителей. Думаю, с рядовыми гражданами будут разбираться еще более жестко чем с ТКЭ.

Будет полная неразбериха с субсидиями. Сейчас Минсоцполитики разводит руками и говорит, ну, мы не знаем сколько, мы не знаем как, еще тарифы не установлены.

Как и прогнозировалось, установление (повышение) тарифов с 1 ноября привело к неразберихе и бардаку в установлении субсидий. Люди начнут понимать, могут ил ионии претендовать на субсидии или нет, с 1 января. Соответственно, будут кассовые разрывы. Финансирование субсидий – под большим вопросом.

Возможно повторение прошлогоднего «прикрути». Исходя из уровня компетентности руководителей НАК «Нефтегаз Украины», их морально-психологических качеств и отношения к простым украинцам (когда 8 миллионов у мамы в США а здесь у тебя ничего нет, то здесь тебя ничего не держит и живущие здесь – не более чем прах у ног великого Коблева), я не исключаю, что акции «прикрути» начнут носить системный характер по тем причинам которые я перечислил – ТКЭ, отключения потребителей и просто денег хочется как это было в марте этого года», – сказал он.