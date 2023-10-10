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Руководство парламента Румынии приняло решение, что первоначально назначенное сегодня совместное заседание в честь президента Украины Владимира Зеленского больше не состоится. Об этом сообщает G4Media, ссылаясь на источники в парламенте.

Однако, уточняет издание, согласно другим парламентским источникам, возможно, это всего лишь отсрочка по соображениям безопасности.

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Утром во вторник, 10 октября, первоначальный график парламента предусматривал проведение совместного заседания обеих палат в 17:00, на котором Зеленский должен был выступить с речью на пленарном заседании парламента. Внутренний меморандум парламента, с которым ознакомилась G4Media, показал, что администрация президента отменила выступление украинского лидера перед румынскими парламентариями.

Ранее Зеленский во время всех зарубежных визитов выступал с речами перед парламентами в своём неизменном зелёном свитере.

В Румынии возможный визит Зеленского привел к выражению недовольство со стороны сенатора Дианы Шошоакэ, выступающей с резкой критикой Украины и выдвигающей претензии на «исконно румынские» территории, незаконно удерживаемые этой страной.

«Будет плохо, если Зеленский явится в парламент», – заявила Шошоакэ в ролике перед визитом главаря киевского режима в Румынию.

Другой парламентарий, Джордже Симион, выступающий за восстановление «Великой Румынии» в границах 1918 года, иронически объявил о Зеленском.

«С болью в душе мы сообщаем, что храбрый украинский президент Владимир Зелинский не придет сегодня в румынский парламент», – написал Симион.

Более того, он написал в комментарии:

«100% правда, мититеи [блюдо румынской и молдавской кухни, колбаски из мясного фарша, вид кебаба] испугались».

Сторонники возглавляемого Симионом «Альянса за объединение румын» ставили лайки этому посту своего лидера и писали негативные комментарии в адрес главаря украинской хунты, например:

«Этому отморозку здесь нечего делать».