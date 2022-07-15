Этот день мы приближали, как могли: СБУ вломилась к перекрасившемуся в «патриота» Назарову

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Новости Украины

Никогда такого не было и вот опять. СБУ вломилась одному из украинских топ-медийщиков, бывшему ведущему каналов НАШ и Ньюсван Назару Диордице, больше известному широкой публике под псевдонимом «Макс Назаров».

О чем он сам успел сообщить в своем телеграм-канале короткой репликой следующего содержания:

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«Ну что же, пять месяцев тянули, я даже удивился. Привет, СБУ».

С тех пор «Наглый» (так называется «телега» журналиста) молчит уже почти сутки.

История с Назаровым показательна в том смысле, что служит наглядным уроком всем тем «адекватным украинцам», которые рассчитывают отсидеться в разгорающейся войне и воспарив над схваткой посылать проклятия «на оба ваших дома». А ведь есть еще и немало тех, кто шлет проклятия на один дом. Причем тот, который до 24 февраля старался не критиковать. То есть – на Россию.

На самом деле бесполезно мимикрировать под «патриота», вставать в очередь на перековку, отращивать виртуальный оселедец и учить наизусть песни про батька Бандеру.

Если уж вы умудрились раньше высунуться хоть на вершок из общей линейки со своим отличным, антимайданным мнением, будьте уверены, вас взяли на карандащ, занесли в список и переобувание на лету в чужие тапки не поможет. Придут ко всем, кто написал или сказал что-то вразрез генеральной линии. Что бы вы ни говорили сейчас – они ничего не забыли, у них все ходы записаны, все папочки подшиты и все скрины сохранены.

С Назаровым-Диордицей именно это и произошло. Человека, который личным примером служил маяком адекватности для многих обычных людей, волею судьбы запертых в дурдоме с взбесившимися пациентами и обезумевшими санитарами, после 24 февраля будто подменили.

И он начал день за днем выдавать на-гора сентенции такого рода:

«Мой родной Николаев снова обстреляли путинские сволочи. Как эти путинцы за*бали. Но ниче, мы за*бем сильнее». «Метание кизяками – забавная ежегодная игра в России. Напомню, они на нас напали». «Ну хорошо, ну по зерну договорились, мировой голод дружно предотвратили. А можно теперь договориться где-то там же и на том же уровне, чтобы Россия на**ер свалила из Украины?» «Скоты ударили ракетами по Виннице. Много раненых и погибших гражданских. И если наши целятся и попадают в склады с боеприпасами и штабы с их военными то эти падлы лупят по гражданским».

Что интересно, сразу после появления в «телеге» этой записи, «наши» за Назаровым как раз и пришли. Дав повод для злорадства со стороны бывших единомышленников в духе «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?».

«Макс Назаров написал, что к нему пришли СБУ. Ноль упоминаний в украинских СМИ. Молчит его лучший друг – Бужанский, который принципиальный жополиз Зеленского. Если это не PR для поднятия рейтинга, то очередное доказательство цены поддержки этих клоунов. Никакого злорадства. Максим, а мог ведь на Первом канале звездой стать и своим для своих», – пишет предусмотрительно перебравшийся в Москву экс-ведущий онлайн-канала Клименко-тайм Павел Кухаркин.

Впрочем, недруги Назарова из националистического и майданного лагеря тоже не молчат. В традиционном для них стиле предлагая СБУ «выкинуть этого клоуна из окна», как Чечетова, якобы покончившего жизнь самоубийством в марте 2014 года бывшего соратника Януковича.

С последним креативным предложением выступил никто иной, как киевский нацик Сергей Бондарь, один из участников одиозной группировки С14, которую обвиняют в организации пыток в подвалах захваченной киевской мэрии и Украинского дома во время майдана, а после майдана – в причастности к убийству Олеся Бузины.

А еще эта история стала иллюстрацией к известному тезису пастора Немеллера времен Второй мировой войны и нацистских репрессий в Германии.

Когда пришли за Назаровым, уже некому было выступить в его защиту. Все кто мог это сделать – либо уже в застенках СБУ, как киевский писатель Ян Таксюр, либо затаившись как мыши ждут шемякина суда, как выпущенный под залог и брошенный родным изданием на произвол судьбы журналист «Клименко тайм» Глеб Лященко, либо в бегах за границей, либо залегли на глубокое дно и не отсвечивают, боясь ареста.

Не защитил Назарова ни бежавший в Венгрию Андрей Портнов, с которым журналист был на короткой ноге последние годы, ни бывший шеф Евгений Мураев – собственник закрытого канала НАШ, «звездой» и по совместительству генпродюсером которого был Назаров.

О том, что молчат коллеги Назарова по так называемому «журналистскому цеху», я даже не говорю. Тем более что до жути многие из этих людей вовсе не молчат, но активно радуются: мол, поймали очередного путинского наймита, давно пора! И радостно потирают руки в ожидании арестов еще остающихся на воле фигурантов черных списков, составленных структурами медиа-грантоедов.

И вот эта красноречивая бурная радость одних на фоне не менее красноречивого молчания других – и есть суть текущего момента на Украине.

Поляризация достигла уже такого уровня, что отсидеться не удастся. А тот, кто не выбрал сторону, рискует остаться чужим для обеих сторон. И тогда не стоит удивляться, что внимание общества и СМИ к твоей судьбе – близкое к нулевому.

Как говорится, этот день мы приближали как могли. Интересно, а на что Назаров вообще рассчитывал, оставаясь в Киеве со своим «ватным» бекграундом и переориентировавшись на 180 градусов в плане содержания своих текстов?