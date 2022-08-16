«Этот город испортил Крым» – Черновол грозится сровнять Севастополь с землёй

16.08.2022  20:40 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Топонимика полуострова Крыма полностью «москальская», а город Севастополь – вообще страшное нквдшное место.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила скандальная майданщица и нацистка, экс-депутат Рады Татьяна Черновол, вступившая с началом СВО в состав 72-й отдельной механизированной бригады имени «Чёрных Запорожцев», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Топонимика полуострова Крыма полностью «москальская», а город Севастополь – вообще страшное нквдшное место. Об...

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«У меня чрезвычайно огромное желание искупаться в Крыму под Судаком, Новый Свет. Я не буду даже называть эти москальские названия, потому что Крым имеет собственные названия. Даже «Новый Свит» это москальское название. Там есть чудесная гора Караул Аба. Под этой горой есть лучшие дикие пляжи. Элитные такие пляжи», – ностальгировала националистка.

«Бухта Балаклавы очень красивая. Но город Севастополь, вот этот москальско-НКВДшный город… Он страшный. Он испортил все те чудеса природы, на которых он расположен.

[Показывает рукой как ровняет с землёй] до основания, потом – построим», – пообещала Черновол.

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