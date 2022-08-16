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Новости Украины

Топонимика полуострова Крыма полностью «москальская», а город Севастополь – вообще страшное нквдшное место.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила скандальная майданщица и нацистка, экс-депутат Рады Татьяна Черновол, вступившая с началом СВО в состав 72-й отдельной механизированной бригады имени «Чёрных Запорожцев», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня чрезвычайно огромное желание искупаться в Крыму под Судаком, Новый Свет. Я не буду даже называть эти москальские названия, потому что Крым имеет собственные названия. Даже «Новый Свит» это москальское название. Там есть чудесная гора Караул Аба. Под этой горой есть лучшие дикие пляжи. Элитные такие пляжи», – ностальгировала националистка.

«Бухта Балаклавы очень красивая. Но город Севастополь, вот этот москальско-НКВДшный город… Он страшный. Он испортил все те чудеса природы, на которых он расположен. [Показывает рукой как ровняет с землёй] до основания, потом – построим», – пообещала Черновол.