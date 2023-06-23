Этот контрнаступ сломался, несите следующий: нацист Карась анонсирует подготовку к следующему

Анатолий Лапин.  
23.06.2023 13:11
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинское командование понимало, чем обернется нынешнее наступление, если вести его наличными силами и средствами.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил украинский неонацист, боевик Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование понимало, чем обернется нынешнее наступление, если вести его наличными силами и средствами....

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По мнению Карася, это второе наступление должно состояться в конце осени-начале зимы.

«Я думаю, на этом этапе F-16 не будут отыгрывать какую-то роль, потому что они, наверное, будут применены, в лучшем случае в сентябре-октябре, не раньше. А к этому времени уже произойдут разные события. Я думаю, F-16 – это второе контрнаступление. К этому контрнаступлению наше командование знало, что у нас есть, оно знало наши проблемы, знало, на что рассчитывать, знало про цену.

Но наша задача – выиграть войну, потому наше командование сделало то, что должно было сделать», – сказал неонацист.

«Но тут стоит вопрос в том, что следующее контрнаступление, какими силами оно будет делаться и средствами – это уже вопрос к нашим партнерам. Если они хотят на самом деле показать, что Запад на самом деле чего-то стоит, что эту войну не просто каким-то перемирием, а тем, чтобы мир вышел с нее лучшим, тогда, само собой, эти поставки нужно ускорять.

Это нужно начинать сейчас, чтобы уже к середине осени оно пришло и на ноябрь или октябрь, – нет, там дожди будут, короче говоря, чтобы в ноябре, зима было второе контрнаступление», – заявил Карась

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