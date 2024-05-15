Этот «небольшой прорыв» России может обернуться созданием «Харьковской губернии» – Бортник

«Незначительный» прорыв российских войск в Харьковской области может обернуться тяжелыми последствиями для фронта.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, это создает угрозу как для самого Харькова, так и для всей области, которая может превратиться в «российскую губернию».

«Несмотря на то, что прорыв пока относительно незначителен, его последствия могут быть достаточно тяжелыми для фронта. Во-первых, если Россия выйдет в район Липцев, она сможет Харьков обстреливать ствольной артиллерией. Большинство российских артиллерийских систем будут добивать до Харькова.

Уже не нужны будут С-300, ракеты, КАБы… КАБы уже будут работать где-то за Харьковом, а по нему удары будут наноситься артиллерией. Эти артиллерийские удары приведут к тому, что население массово покинет Харьков, сам город превратится в зону гуманитарной катастрофы, это будет иметь очень депрессирующее влияние на состояние общественного мнения и наших союзников», – нагнетал он.