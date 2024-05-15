Этот «небольшой прорыв» России может обернуться созданием «Харьковской губернии» – Бортник
«Незначительный» прорыв российских войск в Харьковской области может обернуться тяжелыми последствиями для фронта.
Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Бортника, это создает угрозу как для самого Харькова, так и для всей области, которая может превратиться в «российскую губернию».
«Несмотря на то, что прорыв пока относительно незначителен, его последствия могут быть достаточно тяжелыми для фронта. Во-первых, если Россия выйдет в район Липцев, она сможет Харьков обстреливать ствольной артиллерией. Большинство российских артиллерийских систем будут добивать до Харькова.
Уже не нужны будут С-300, ракеты, КАБы… КАБы уже будут работать где-то за Харьковом, а по нему удары будут наноситься артиллерией. Эти артиллерийские удары приведут к тому, что население массово покинет Харьков, сам город превратится в зону гуманитарной катастрофы, это будет иметь очень депрессирующее влияние на состояние общественного мнения и наших союзников», – нагнетал он.
«Второе направление, Волчанское, – это попытка создать буферную зону в этом регионе – с выступом в сторону Белгорода, Белгородской области, срезать этот сам выступ… Во-первых, захватить значительную территорию, во-вторых, создать буферную зону, а главное, – создать нависание над купянской группировкой Вооруженных сил Украины, потому что цель, кроме создания буферных зон, – это захват Купянска, захват значительной части этой территории, где можно будет восстанавливать историю с харьковскими республиками или губерниями», – заключил Бортник.
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