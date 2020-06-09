«Этот плевок можно размазать по всему лицу» – Дроздов оценил способности министра обороны

09.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Награждение из рук министра обороны медалью «За содействие вооруженным силам» отца экс-депутата Рады Александра Вилкула, мэра Кривого Рога Юрия Вилкула – это плевок в лицо всем АТОшникам и «патриотам».

Об этом в эфире «4 канала» заявил львовский телеведущий-русофоб и нацист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это произошло более недели назад, министр обороны, звать Таран, вот вы видите эту памятную фотографию. Вы можете себе это представить? Вручает за вклад в оборону Украины, награждает Вилкула старшего! Человека, который является столпом реваншистского, пророссийского проекта – награждает за вклад в оборону. Плюнули так волонтёрам, воякам, людям войны и просто патриотически настроенной среде, так, что этот плевок можно размазать по всему лицу. Возникает вопрос: почему молчат АТОшники? Люди, которые имеют полное право говорить всё что угодно об этом безобразии» – сокрушался Дроздов.

Далее телеведущий пригласил в студию бывшего боевика «АТО», пропагандиста Мирослава Гая, назвав его «очень популярным человеком среди людей войны».

«Вы это видели? Оно вас колбаснуло? Вопрос, почему не колбаснуло других?» – спросил Дроздов, указывая на фото.

«Колбаснуло. Никто не молчит. Из моей среды очень много высказалось на счёт этого. Просто понимаете, есть огромное количество людей, волонтёров, даже которые уже умерли при разных обстоятельствах – и на фронте, и от сопутствующих этому болезней, и они все шесть лет занимаются войной, разными проектами, спасали государство как могли, и у них нет таких наград», – пожаловался Мирослав Гай.

«Я не думаю, что они им нужны, но у них их нет. То есть, сам факт, что государство не оценивает вклад таких небольших людей или как их ещё называют, несистемные волонтёры. А тут целый Вилкул, который паскудил украинскую армию, он открыто обвинял украинскую армию в агрессии, в гражданской войне, он вообще продуцирует российский нарратив.

Один из столпов российского нарратива на Украине, и вдруг он получает награду. Я не знаю, почему никто из более или менее разумных людей в среде нового министра не посоветовал ему, но это реально «зрада», – удручённо добавил пропагандист.