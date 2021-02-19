«Этот поезд Байдену уже не остановить». США теряют роль глобального лидера

19.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Если США попытаются застолбить за собой роль ведущего лидера в борьбе с пандемией, то Вашингтону не обойтись без поддержки Пекина и Москвы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Коммерсанте» пишет эксперт клуба «Валдай», генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Он отмечает, что пандемия пошла на спад, и «коронавирусный национализм» на Западе шаг за шагом отступает, открывая перспективы для взаимодействия как в разработке и производстве вакцин, так и в координации мер национального санитарно-эпидемиологического надзора.

«Однако если США стремятся закрепить за собой роль глобального лидера в борьбе с COVID-19, то одного взаимодействия в рамках G7, как, впрочем, и возвращения Вашингтона во Всемирную организацию здравоохранения, для этого будет явно недостаточно. Потребуются масштабные программы содействия бедным странам глобального Юга, а также согласование своих действий с Россией и Китаем, учитывая значительный опыт этих стран в разработке и производстве эффективных средств вакцинации. Готов ли к этим шагам американский президент? Вопрос пока что остается открытым», – отмечает Кортунов.

Он также называет Китай «самой сложной и болезненной темой для обсуждения на встрече «группы семи».

«Естественно, что американскому лидеру не улыбается перспектива противостоять Пекину в одиночку и Байден предпочел бы выстроить единый антикитайский фронт стран Запада. Но у каждого из членов «семерки» свои отношения с Поднебесной, и собираться под американские знамена для «священной войны» западного либерализма против восточного авторитаризма мало кто готов», – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что после длительных переговоров ЕС в конце прошлого года согласовал с Китаем двустороннее инвестиционное соглашение, которое европейские партнеры вряд ли будут готовы пересмотреть в угоду своим американским партнерам.

«Многие азиатские союзники и партнеры США со своей стороны буквально под занавес 2020 года успели создать многостороннее Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, где присутствует Китай, но отсутствуют Соединенные Штаты. Это тоже набирающий скорость поезд, который Джо Байдену уже никак не остановить», – резюмирует Кортунов.